25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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AVUSTRALYA DAİMİ VATANDAŞLIĞA SAHİP OLMAK

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AVUSTRALYA DAİMİ VATANDAŞLIĞA SAHİP OLMAK
Avustralya’da yaşayan ve kalıcı vizeye sahip olan kişiler Avustralya daimi vatandaşı olarak adlandırılmaktadır.
AVUSTRALYA DAİMİ VATANDAŞLIĞA SAHİP OLMAK AVUSTRALYA DAİMİ VATANDAŞLIĞA SAHİP OLMAK AVUSTRALYA DAİMİ VATANDAŞLIĞA SAHİP OLMAK

Eğer Avustralya daimi vatandaşı iseniz hiçbir kısıtlamaya maruz kalmazsınız istediğiniz kadar kalabilir, çalışabilir ve eğitim hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Ne kadar vatandaşlık haklarının çoğuna sahip olsalar da yine de ufak tefek de olsa değişiklikler bulunmaktadır. Eğer Avustralya vatandaşı iseniz kolaylıkla ülkeye giriş çıkış yapabilirsiniz. Ama daimi ikamet eden kişilerde durumlar da farklılık göstermektedir ve bazı prosedürleri gerçekleştirmelidirler.

   Avustralya kalıcı vizeye sahip olmak için yapmanız gereken bazı uygulamalar bulunmaktadır. https://vatandaslik.com.tr/ adresi ile sorularınıza daha kapsamlı cevaplar bulabilirsiniz.

Vize başvurusunda bulunabilmek için öncelikle belirtilen bölgede iki yıl kadar yaşamanız gerekmektedir.
Belirteceğiniz bölgede bir yıl kadar çalışmış olmanız da diğer önemli hususlar arasındadır.

   Vizeler de farklı gruplara ayrılmaktadır. Kalıcı partner vizesini ele alarak başlayabiliriz. Partner vizesi ikiye ayrılmaktadır. Avustralya’da yaşamanıza izin veren geçici partner vizesi Alt Sınıf 280 vizesidir. Diğeri ise Alt Sınıf 801 vizesidir. Bu vize Avustralya’da kalıcı ikamet etmeniz için gerekli tüm avantajlara sahiptir. Alt Sınıf 801 vizeniz var ise istediğiniz kadar çalışabilir ve yaşayabilirsiniz. Avustralya vatandaşlığına başvuru yapabilir ve dilediğinizi gibi ülke dışına seyahat yapabilirsiniz.

   Bir diğer vize ise İşveren Aday Vizesidir. Sahip olacağınız bu vize Avustralya’da çalışmaya ve yaşamaya hak kazanmış olursunuz. Bir diğer adı ile Alt Sınıf 186 vizesi diyebiliriz. Bu vize sayesinde siz ve diğer aile bireyleriniz de Avustralya daimi ikametgâhının tüm haklarından yararlanabilir.

   Alt Sınıf 187 vizesi yani Bölgesel Sponsorlu Göç Programı Vizesidir. Bu vizeye sahip olmak için gerçekleştirmeniz gereken 3 önemli kural bulunmaktadır. Bunlardan birisi muaf olmadığınız sürece 50 yaşınızı geçmemek, İngilizce dil gereksinimini karşılamak ve Avustralya’da bir işveren tarafından aday gösterilmektir.

   Alt Sınıf 188 vizesinin diğer adı İş İnovasyonu ve Yatırım (Geçici) Vizesidir. Eğer bu vizeye sahip olursanız Avustralya’da yatırım yapmaya hak kazanırsınız. Yeni bir işletme kurabilirsiniz. Aile üyeleriniz sizin ile birlikte Avustralya’ya gelebilir ve vatandaşlık hakkına başvurabilirsiniz.

   Nitelikli Bağımsız İşçi Vizesi  Alt Sınıf 189 vizesidir. Bu vizeye hak kazanabilmeniz için bir beceri testini geçmeniz gerekmektedir. Ayrıca 50 yaşın üzerinde olmamalısınız. Sağlık gereksinimlerini karşılamanız ve Avustralya hükümetine karşı herhangi bir ödenmemiş faturanızın bulunmaması gerekmektedir.

   Alt Sınıf 190 vizesi yani Nitelikli Aday İşçi Vizesi ise bir beceriyi tamamlayan kişilere verilebilmektedir.

   Eğer Avustralya vatandaşı olamak istiyorsanız bulunduğunuz vatandaşlığı bırakmanız gerekmektedir. Avustralya vatandaşı olmuş kişiler yeniden giriş yaparken sorun yaşamazlar. 169 ülkeye vizesiz olarak seyahat yapma hakkı kazanırlar. Ayrıca kişilere eğitim için maddi destek verilir. Herhangi bir sınır dışı edilme durumuna karşı kişiler korunur.

   Avustralya da yapacağınız bir gezi sonrasında bu şehirde kalmak ve yerleşmek düşüncesi aklınıza gelebilir.  www.gezilecek.org adresi de gitme fırsatı bulamayanlar için güzel bilgiler vermektedir. Dünyanın diğer yerlerine oranla bir karşılaştırma yapacak olursak burada bulunan standartlar daha yüksektir. Avustralya’da şehir yaşantısı ve kırsal yaşantı arasında da büyük farklılıklar bulunmaktadır. Avustralya’nın en büyük şehri Sidney’dir. Bu şehrin nüfusu 4,6 milyondan fazladır. Başlangıç için iç kentlerde yaşamayı seçersiniz biraz pahalı bulabilirsiniz. Kuzey kesimler daha uygundur.

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