İzmir'e yapılacak havalimanının adı açıklandı

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti İzmir milletvekili adayları tanıtım toplantısında "Tekrar ediyorum; kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nerden geldiğini de biliyoruz. Ama ne yaparsa yapsınlar içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum başaramayacaksınız" ifadelerini kullandı.



YENİ HAVALİMANININ ADINI AÇIKLADI



Başbakan Yıldırım ayrıca İzmir Alaçatı'da yapılacak yeni havalimanının adının “Ekrem Pakdemirli Havalimanı” olacağını açıkladı.



'KAYNAĞINI BİLİYORUZ'



Başbakan Binali Yıldırım: "Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi birtakım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nereden geldiğini de biliyoruz ama ne yaparsa yapsınlar, hangi oyunun içine girerse girsinler, içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum, başaramayacaksınız. Geçmişte de başaramadınız, şimdi de başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı.



EKREM PAKDEMİRLİ KİMDİR?

1939 yılında İzmir’de doğan Ekrem Pakdemirli, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. ODTÜ Teorik fizik bölümünde asistan, bir yıl sonra da Makine bölümünde öğretim görevlisi oldu. Daha sonra 1967 Ağustos ayında Imperial College'de (University of London) doktorasını tamamladı. ODTÜ de öğretim üyeliği yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda grup başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başbakanlık Baş Danışmanlığı ve Merkez Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

XVIII., XIX., XX. ve XXI. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı.

2003 yılından itibaren Bilkent, Başkent ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Akbank yönetim kurulu üyeliği, Vestel Elektronik A.Ş. Vestel Beyaz Eşya A.Ş adlı özel şirkette Yönetim Kurulu Başkanvekilliği, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. adlı ticari şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çevresel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.