26 Mayıs 2018 Cumartesi11 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:38Güneş 05:31Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:32Yatsı 22:16
    • 21°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 103.235 2.07
  • Altın: 197,827 0.14
  • Dolar: 4,7171 0.01
  • Euro: 5,5018 -0.57

Tapuda yeni dönem! Sıra bekleme devri bitiyor

»
Tapuda yeni dönem! Sıra bekleme devri bitiyor
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, yaptığı açıklamada, teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli kendilerini yenilediklerini bildirdi.
Tapuda yeni dönem! Sıra bekleme devri bitiyor Tapuda yeni dönem! Sıra bekleme devri bitiyor Tapuda yeni dönem! Sıra bekleme devri bitiyor

Bu kapsamda personele yönelik hizmet içi eğitimler verdiklerini dile getiren Adlı, vatandaşların sıra beklemeden hızlı işlem yapabilmesi için yeni bir çalışma başlattıklarını anlattı. "Türkiye Tapu" adlı projenin altyapı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Adlı, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 2-3 yılın sonunda biz artık Türkiye'nin neresinden başvurursa vursun vatandaşın işlemini bekletmeden yapmak için memur bazlı değil, sistem bazlı bir çalışma yapacağız. Bu sistemde vatandaşın işlemi Türkiye'nin neresinde olursa olsun, boş bulunan memur kimse direkt o memura havale edilecek. Yani vatandaş Ankara'dan dahi başvursa Hakkari'deki memurun elinde iş yoksa Hakkari'deki memura işlem gidecek. O memur hemen işlemin gereğini yapıp Ankara'ya gönderecek. Dolayısıyla vatandaşın beklemesi diye bir şey söz konusu olmayacak."

Projenin hayata geçirilmesi için mevcut birtakım verilerin sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Adlı, manuel olan işlemlerin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini anlattı.

Adlı, tapu müdürlüklerindeki birçok evrakın sayısal ortama geçirilmediğini belirterek şunları söyledi:

"Biz bunları şu anda ayıklıyoruz. Ayıkladıktan sonra dijital ortama aktaracağız. Dijital ortama aktarıldıktan sonra artık neredeki memurun eli boşsa işlem direkt orada yapılacak. Vatandaşın belki dakikalar içerisinde sorunu çözülebilecek. Şu anda Çankaya Tapu Müdürlüğüne gidildiği zaman görüyorsunuz, çok yoğun olduğu için memurun elinde birden fazla iş olunca mecburen bekliyor vatandaş. Bu beklemeleri tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz."

Projeyle özellikle büyükşehirlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle ileri tarihe randevu verilmesinin de önüne geçileceğine dikkati çeken Adlı, Türkiye genelinde personelin sistemle belirlenecek eşit iş yükünden dolayı iş barışı ve huzurunun da korunacağını kaydetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tapuda yeni dönem! Sıra bekleme devri bitiyorTapuda yeni dönem! Sıra bekleme devri bitiyorTapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, yaptığı açıklamada, teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli kendilerini yenilediklerini bildirdi.
Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLErdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Mehmet Şimşek'ten kritik Halkbank açıklamasıMehmet Şimşek'ten kritik Halkbank açıklamasıBaşbakan Yardımcısı Şimşek,"Halkbank'a ilişkin bir karar yok. Bunlar uydurma. Halkbank'a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haber" dedi.
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaşBunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaşMevcut yasaya göre BAĞ-KUR’dan SSK’ya geçip emekli olmak mümkün. Fırsattan yaralananlar ise hem erken emekli olabiliyor hem de yüksek maaş alma şansını yakalıyor.
Merkez'den bir hamle daha!Merkez'den bir hamle daha!Merkez Bankası'ndan dövize karşı hamle üstüne hamle gelmeye devam ediyor. TCMB bugün yaptığı açıklamada ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitlediğini duyurdu.
Erdoğan tek tek açıkladı! Türkiye hücuma geçiyorErdoğan tek tek açıkladı! Türkiye hücuma geçiyorCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Yaparsa yine AK Parti Yapar" başlıklı beyannamede 81 milyona her alanda yaşam boyu güvence verildi.
  • Cumhurbaşkanı onayladı! O cezalar yüzde 60 azalıyor25 Mayıs 2018 Cuma 09:20
  • Uzmanlar yorumladı! Dolar ne zaman düşer?25 Mayıs 2018 Cuma 08:58
  • Müjde verildi! Maaşlar artacak25 Mayıs 2018 Cuma 08:42
  • Dertleri bir bir ortaya çıkıyor! Türkiye’ye IMF operasyonu25 Mayıs 2018 Cuma 08:31
  • Biri buna dur desin! Vatandaşa büyük oyun25 Mayıs 2018 Cuma 08:27
  • 1,5 milyon kişiye emeklilik sürprizi25 Mayıs 2018 Cuma 08:00
  • Merkez'den bir hamle daha!24 Mayıs 2018 Perşembe 21:48
  • Başbakan Yıldırım açıkladı: 65 milyon kişi geçti24 Mayıs 2018 Perşembe 16:40
  • Bakandan kritik uyarı: Son günlerde sık sık duymaya başladım..24 Mayıs 2018 Perşembe 16:20
  • Açıklamalar peş peşe! İbre tersine dönebilir24 Mayıs 2018 Perşembe 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri