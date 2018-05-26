Aday gösterilmemişti! İlk açıklama geldi

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, milletvekili adayı gösterilmediği halde aday tanıtım törenine katıldığı için yapılan eleştirilere cevap verdi.

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, milletvekili adayı gösterilmediği halde aday tanıtım törenine katıldığı için yapılan eleştirilere cevap vererek, “Ben bu partinin kurucu üyesiyim, MKYK üyesiyim. Bu toplantıya katılmamdan daha doğal ne olabilir” dedi.



AK Parti, 24 Haziran seçimleri milletvekili adaylarını Ankara SporSalonunda düzenlenen bir tören ile tanıttı. 24 Haziran seçimlerinde yeniden aday gösterilmediği halde aday tanıtım törenine katıldığı için eleştirilen Burhan Kuzu, bunlara cevap verdi.



KIRGIN DEĞİLİM, HİZMETE DEVAM



Burhan Kuzu, “Aday gösterilmediğim için hiçbir kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Ben bir dava ve misyon adamıyım. Partime ve ülkeme hizmete aynen devam edeceğim. Durmak yok yola devam” dedi.

