AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük 3. sıra milletvekili Tuğba Yeğin’in istifası üzerine, AK Parti Karabük Milletvekili Aday listesinde değişiklik meydana geldiğini söyledi.
Altınöz, Tuğba Yeğin’in istifası üzerine boşalan AK Parti listesine Karabük Milletvekili Prof.Dr. Burhanettin Uysal’ın getirildiğini belirterek yenilenen listede sıralamanın Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Burhanettin Uysal olarak belirlendiğini bildirdi.
Belirlenen milletvekili aday listesindeki isimler Yüksek Seçim Kurulu’na(YSK) sunuldu.
26 Mayıs 2018 Cumartesi11 Ramazan 1439
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AK Parti’de aday değişikliği
AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük 3. sıra milletvekili Tuğba Yeğin’in istifası üzerine, AK Parti Karabük Milletvekili Aday listesinde değişiklik meydana geldiğini söyledi.
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