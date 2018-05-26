Muharrem İnce'ye 'yerli otomobil' cevabı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Muharrem Bey derslerine iyi çalışmıyor. Üreteceğimiz otomobil elektrikli otomobil. Bir teknoloji ürünü. Geleceğin teknolojilerine haiz bir ürün ortaya çıkartacağız." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanlığı'nın kentteki bir restoranda AK Partili milletvekili aday adayları için düzenlediği iftar programına katıldı.

İftar sonrası basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Özlü, aday adaylarla bir araya geldiklerini ve güzel bir ortamda iftar yaptıklarını söyledi.

Bir aile toplantısı için bir araya geldiklerini belirten Özlü, "Aday adayı olan fakat listeye giremeyen arkadaşlarımızla aile toplantısı yapıyoruz. Birlikte istişare yapıp seçim sürecini değerlendireceğiz. Temayül yoklamasında da salona gelip kendilerine başarılar dilemiştim. Bu akşam da bir araya gelip, sohbet edip seçim sürecini değerlendireceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin seçim sürecine çok hızlı başladığını vurgulayan Özlü, şöyle devam etti :

"Listenin açıklanmasının hemen ardından Düzce'ye geldik. O gece toplantı yaparak bir aylık seçim sürecini planladık. Şu anda bu plan içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben, Düzce haricinde ulusal çalışmalara da katılıyorum. Üst düzey toplantılara katılıyorum. Örneğin yarın Bartın ve Zonguldak'ta olacağım. Yarından sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Balıkesir ve Isparta'da olacağım. Bir ayın her günü çok dolu. Çok çalışacağız. Bütün vatandaşlarımıza ulaşacağız. Gelecek için seçim beyannamemizi açıkladık. Vatandaşlarımıza vaatlerimizi çalışmalarımızı anlatacağız."

"Muharrem Bey derslerine iyi çalışmıyor"

Özlü, bir gazetecinin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobile ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Muharrem Bey'in konuşmalarına baktığınızda, dersine iyi çalışmıyor. Geçenlerde TÜBİTAK ile ilgili de bir konuşma yaptı. 'Veterinerden TÜBİTAK başkanı yapmayacağım' dedi. TÜBİTAK Başkanı veteriner hekim değildir. Kaldı ki veteriner hekim de olabilir. Muharrem Bey derslerine iyi çalışmıyor. Muharrem Bey'in yaptığı bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaktır. Dersine iyi çalışmıyor. Şunu bilmesi gerekir ki Muharrem Bey'in, bizim üreteceğimiz otomobil elektrikli otomobil, Elon Musk’ın ürettiği Tesla’nın ürettiği bir otomobil. Bir teknoloji ürünü. Geleceğin teknolojilerine haiz bir ürün ortaya çıkartacağız. Bunun yarıdan çoğu, maliyetin yarıdan çoğu yazılım olacak olan bir otomobilden bahsediyoruz. Tamamen geleceğin teknolojilerini yansıtan bir otomobil olacak. Bunun için çalışıyoruz. Dersine iyi çalışmıyor."