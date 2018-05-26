Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!

Milyonlarca emeklinin beklediği tarih açıklandı. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili soruyu yanıtladı.
BAYRAM İKRAMİYESİ AYRI, MAAŞ AYRI ÖDENECEK
Bakan Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini ifade ederek, "ikramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek" dedi.
EMEKLİLERE 1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ HAZİRAN AYI BAŞINDA
Sarıeroğlu, emeklilere ikramiyenin Haziran ayının başında bin TL ödeneceğini duyurdu.
BAKANLAR KURULU SONRASI EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ GELMİŞTİ
30 Nisan'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Binali Yıldırım bizzat kameralar karşısına geçerek, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er TL bayram ikramiyesi verileceğini açıklamıştı.