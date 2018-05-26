26 Mayıs 2018 Cumartesi11 Ramazan 1439
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Kritk dolar açıklaması: 10 gün sonra göreceksiniz

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ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz" dedi.
Kritk dolar açıklaması: 10 gün sonra göreceksiniz
Kritk dolar açıklaması: 10 gün sonra göreceksiniz Kritk dolar açıklaması: 10 gün sonra göreceksiniz Kritk dolar açıklaması: 10 gün sonra göreceksiniz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve iş adamlarıyla sohbet etti.

10 GÜN SONRA HEP BERABER GÖRECEĞİZ'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türk Lirası'nın değeri, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor, kabul edilesi değil bu. Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz" dedi.

"Yaşadığımız bu. Türk Lirası'nın değeri, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Kabul edilesi değil bu. Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim ona, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz. Türkiye'deki kurumlar ve kuruluşların ellerinde yeterince güçlü enstrümanları vardır. Müdahale edebilme kabiliyetleri son derece yüksektir. Ekonomimize kalıcı hasır bırakmadan gereği yapılır."

'TÜRK LİRASI'NIN DEĞERİ, OLMASI GEREKEN YERE GELECEK'

Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ilgili de konuşan Zeybekci, "Şunu söylemek yanlış olur; 'Türkiye'de kurun, TL'nin, 1 kuruşluk değer düşmesi durumunda, Türkiye'nin toplam kaybı 1.5 milyar TL'dir.' Bu matematik anlamında teoride doğrudur ama realite anlamında doğru değildir. Defter kapanmadı çünkü, yani dükkanı tavsiye edip de defteri kapatıp da en sonunda hesapları ödeyip de bu noktaya gelmedik. Yaşanan dalgalanma nasıl ki 4.90'lara çıktı bu kadar zarar oluşmadıysa, 3.70'lere indi bu kadar gelir de oluşmadı. Bu dalgalanma, dalga boyu gittikçe küçülecek sonra belirli bir bant aralığına gelecek. Ondan sonra Türkiye ekonomisi biraz önce saydığımız o realitelerine uygun bir şekilde Türk Lirası'nın değeri oturacak ve olması gereken yere gelecek" dedi.

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