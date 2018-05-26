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Muharrem İnce TRT'ye fena yakalandı!

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Muharrem İnce, TRT'de yayınlanan konuşmada 'TRT beni yayınlamıyor' dedi olanlar oldu..
Muharrem İnce TRT'ye fena yakalandı!
Muharrem İnce TRT'ye fena yakalandı! Muharrem İnce TRT'ye fena yakalandı! Muharrem İnce TRT'ye fena yakalandı!

Muharrem İnce, TRT'de yayınlanan konuşmada 'TRT beni yayınlamıyor' dedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, her gün ekranlarda, canlı yayınlarda yer almasına rağmen, 'medya beni yayınlamıyor' diyerek halkı kandırmaya çalışıyor.

'MEDYA BENİ YAYINLAMIYOR' YALANI

Muharrem İnce, Afyonkarahisar mitinginde, TRT'nin canlı yayınlarında kendisine yer vermediğini iddia ederek, 'Önümüzdeki hafta TRT'nin önünde miting yapacağım. Söz, bunu yapacağım. Haddini bildireceğim onlara. Engin Başkan, programı ayarlayalım, TRT'nin önünde miting yapacağız. Bakalım verecek mi vermeyecek mi? Vereceksin mecbursun' dedi.

TRT İNCE'NİN MİTİNGİNDEN CANLI YAYINDAYDI

Ancak İnce bu sözleri söylerken TRT Haber canlı yayındaydı ve Muharrem İnce'nin mitingini yayınlıyordu.

İnce'nin bu sözleri TRT canlı yayınında söyleyebiliyor olması, bir taraftan Türkiye'deki demokrasinin geldiği seviyeyi gösterirken, diğer yandan da Muharrem İnce'nin nasıl mağdur edebiyatı yaparak halkı kandırmaya çalıştığının kanıtı oldu.

TRT 4 SAAT 42 DAKİKA MUHARREM İNCE'Yİ YAYINLADI

Öte yandan, Muharrem İnce'nin TRT iddiasına Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ cevap vermiş, İnce'nin mitinglerinin TRT ekranlarında 4 saat 42 dakika yayınlandığını söylemişti.

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