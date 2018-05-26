26 Mayıs 2018 Cumartesi12 Ramazan 1439
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Hakan Atilla temyize başvurdu

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Hakan Atilla temyize başvurdu
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezası alan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, suçlu bulunma kararına itiraz ederek temyize başvurdu.
Hakan Atilla temyize başvurdu Hakan Atilla temyize başvurdu Hakan Atilla temyize başvurdu

Atilla'nın avukatı Victor Rocco, müvekkilinin suçlu bulunma kararına itiraz ettikleri başvuruyu bir üst mahkemeye götürdü.

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