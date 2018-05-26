26 Mayıs 2018 Cumartesi12 Ramazan 1439
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Muhalefetin ortak vaadi

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Muhalefetin adayları gözlerini Türkiye’ye çağ atlatacak yatırımlara dikti. Hepsinin ortak vaadi dev projeleri durdurmak.
Muhalefetin ortak vaadi
Muhalefetin ortak vaadi Muhalefetin ortak vaadi Muhalefetin ortak vaadi

AK Parti 146 proje sözü verirken muhalefet, yapılanları ve yapılacakları yıkma peşinde. CHP'nin adayı Muharrem İnce, Kanal İstanbul ile yerli otomobil projesini durduracağını vaat ederken, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener Şehir Hastaneleri projesini durduracağını söylüyor. Saadet Partisi'nin (SP) adayı Temel Karamollaoğlu ise köprü ve yol projelerinin tümünü israf olarak görüyor.

24 SAATTE ÇARK ETTİ

Önceki gün katıldığı TV programında AB büyükelçilerinin kendisine "Erdoğan'ı yargılayacak mısınız" diye sorduğunu söyleyen İnce, dün söylediklerini yalanladı. AB Büyükelçileri de İnce'nin bu açıklamasını kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MUHARREM İNCE:
Durduracağım

CHP adayı Muharrem İnce, "Türkiye dışarıdan para aldı değil mi? Türkiye bu parayı taşa, toprağa, betona gömdü. Üretim yapmadığı için fabrika açmadığı için alamayacak. Şirketler bir bir iflas ederken ben orada hafriyat mı kazacağım? Tabii ki durduracağım Kanal İstanbul'u. Ne işimiz olur?" diyor.

MERAL AKŞENER
Hastanelere taktı

Muhalif medyanın rüzgârıyla kampanyasını sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin bütün vizyon yatırımlarını itibarsızlaştırma gayretinden vazgeçmiyor. Çılgın proje Kanal İstanbul'a hayali bile yetmeyen Meral Akşener, Türkiye'nin en büyük projesi için "Hayalden öteye geçmez" diyor. Türkiye'nin sağlık sorununu kökten çözmeye aday Şehir Hastaneleri için de karalama kampanyaları yürütüyor. Tıpkı Marmara Körfezi'ni birleştiren Osmangazi Köprüsü ve diğer ulaşım projelerinde olduğu gibi.

KARAMOLLAOĞLU:
Yatırıma israf diyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, son seçimde yüzde 1'in altında oy aldı. Şimdi kirli ittifakın parçası olan Karamollaoğlu'na, "Yüzde 10 oyu varmış gibi muamele ediliyor. Eline sazı alan Karamollaoğlu, sallıyor da sallıyor. Son dönemde yapılan mega projelerin hepsi için "israf" diyen Temel bey, seçilmesi halinde Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul gibi dev yatırımları "durdurma" vaadinde bulunuyor. Sivas hızlı treni için ise evlere şenlik yorum yapıyor: Hızlı tren anca göçü hızlandırır..."
 

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