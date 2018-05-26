'Serbest oldu! Para kazanmak isteyen başlasın'

Büyükşehirlerdeki otopark sorununu çözmeye yönelik hazırlanan yönetmelik 1 Haziran’da yürürlüğe girecek.

Bakan Özhaseki milyonlarca kişiye ilgilendiren ve ciddi bir sorun olan otopark sorununu çözmeye yönelik yapılacakları anlattı.

Özhaseki, “Bazı kolaylıklar getiriyoruz. Çarşı içerisinde sıkıntı var, evini, parselini yıkıp otopark yapma düşüncesi varsa belediyeye gitmeden izin almadan orayı olduğu gibi mekanik otoparka çevirebilecek. Eskiden belediyeye gidip izin istiyordu. Bir sene sürüyordu. Ev parselini, dükkanını her neyse otopark yapıp para kazanmak istiyorsa serbest. Hemen yıksın başlasın” dedi.

Japonya’da araba alırken arabayı koyacak yer belgesi istendiğini belirten Özhaseki, “Bunu vermezseniz size araba satmıyorlar. Otopark ciddi sorun.

Yeni yönetmeliğimize göre her daireye bir otopark mecburi olarak gösterilmek zorunda. Komşularla birleşebilir, olduğu gibi altını kullanabilir. İki bahçeyi birleştirebilirler. Otoparkı göstermeden hiç kimse evini yapamayacak” diye konuştu.