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Dolarda 2.89'un üzeri çakal sırtlan operasyonu

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Ekonomi Profesörü Kerem Alkin, Erdoğan’sız Türkiye hedefleyen küresel güçlerin çakal- sırtlan oyunuyla ülkemize operasyon çektiğini vurguladı, doların gerçek değerinin 2.89 olması gerektiğine dikkat çekti.
Dolarda 2.89'un üzeri çakal sırtlan operasyonu
Dolarda 2.89'un üzeri çakal sırtlan operasyonu Dolarda 2.89'un üzeri çakal sırtlan operasyonu Dolarda 2.89'un üzeri çakal sırtlan operasyonu

Prof. Dr. Alkin’in yaptığı hesaba göre dolar şu anda olması gereken değerin 1.93 lira üzerinde. Kirli ellerin oluşturduğu bu köpük 1.5  ayda yüzde 25’i buldu. Prof. Alkin dolarda yaşanan bu operasyonu “Bu bir çakal ve sırtlan” oyunu sözleriyle anlattı.

DOLARIN GERÇEK DEĞERİ 2.89

Küresel güçler Türkiye'ye faiz ve döviz kuru üzerinden ekonomik saldırı düzenlerken, ekonomik dengeleri bozmak için 5 TL'ye çekilmeye çalışılan 1 doların Türk lirası karşısındaki gerçek değerinin 2.8 olması gerektiği, aradaki 1,93 TL'lik fazlalığın  'ekonomik operasyondan kaynaklandığı' öğrenildi. Yıllara göre TL/dolar kurunu göre inceleyen ve Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırının izini  süren Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye'ye yönelik 'sırtlan-çakal' operasyonu yapıldığını söyledi.

Dünyadaki para birimleri arasında günlük olarak 1-3 trilyon dolar arasında işlem yapıldığını kaydeden İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, dolar operasyonunun da yurtdışındaki bu piyasalar üzerinden hem de küçük miktarlı alıp-satımlarla yürütüldüğünü anlattı. 160 Japon işadamının Türkiye'de yatırım için anlaşma yaptığı sırada gerçek dışı 'Japonlar Türkiye fonlarından çıktı' haberleriyle algı operasyonu yapıldığına dikkat çeken Prof. Alkin, şunları söyledi: 

BU BİR ÇAKAL SIRTLAN OPERASYONU

"Türk olmayanların Türk lirası üzerinden işlem yaptığı bu işlem sırasında, örneğin Asya piyasalarında, Türkiye'ye operasyon çeken bir grup '4.91'den 50 milyon TL'lik alım yapabilirim' diyor. Bu Türkiye'de 'Japonlar Türkiye'deki fonlarını sattı' olarak yansıtılıyor, böyle bir şey yok. Türkiye'de borsaların kapalı olduğu sırada Japonlar nasıl Türkiye piyasasından çıkacak. Algı operasyonu var. Daha bir ay önce bakanımız ve işadamlarımızla 160 Japon işadamının Türkiye'ye yatırımı üzerine anlaşıldı. Japonların böyle bir derdi yok. ABD'lilerin dönüp bir Japon finans kurumuna 'Türkiye'yi birlikte sıkıştıralım' diyebilir ama Japon reel sektörünün Türkiye'ye bakışı aynı değil. Bu bir çakal ve sırtlan oyunu. Çakal operasyonuyla Türkiye dahil gelişmekte olan ekonomileri yüksek faizle borçlandırmayı, sırtlan operasyonuyla da faiz-kur üzerinden para kazanmayı hedefliyorlar. Ahlaksız bir şekilde 'Türkiye, IMF ile masaya oturmalı' yazıları da yazılmaya başladı" 

İNANILMAZ FARK VAR

Döviz kurunun fiyatını, "reel ekonomik dinamiklerin belirlediği"şeklindeki sözlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Prof. Alkin, yerel para biriminin dolar karşısındaki gerçek değerini belirleyecek hesaplama yöntemine göre TL'nin olması gereken değerine ve aradaki farka da dikkat çekti. Prof. Alkin, şunları söyledi: "TL'nin Dolar karşısındaki gerçek değeri bu değil. TL'nin stabil olduğu bir yıldaki değeri alınıp, sonraki yıllardaki enflasyon farkını çıkardığınızda olması gereken gerçek değeri bulursunuz. Örneğin 2013'ten itibaren, 2013-2018 arasındaki 5 yıllık döneme bakalım. Birikimli enflasyon üzerinden bakarsak, 2013-2018 yılları arasındaki birikimli enflasyon nedeniyle TL'nin şu anda 2.89 olması gerekiyor. Diyelim ki cari açık gibi risk gerekçeleri de 1 TL'lik artış olarak ekleyelim, 3.89 olsun. Ama 5 TL mümkün değil. İnanılmaz bir operasyon var. Türk ekonomisinde her zaman borçlanma vardı ama önemli olan bunu çevirebiliyor olması. Türkiye bunu rahatlıkla çevirecek durumda ama rekorlar kıran ihracat ve turizmi, Elen Mask gibi işadamlarının Türkiye'ye yatırım kararı gibi haberleri görmezden gelip bu döviz kuru haberleriyle operasyon yapıyor, 24 Haziran seçimlerini manipüle etmeye çalışıyorlar"

15 TEMMUZDA 2.90, SEÇİM KARARI ÖNCESİ 3.98'Dİ

PROF. Dr. Kerem Alkin'in verdiği rakamlar, Türkiye'nin yaşadığı olaylarla da örtüştü. Cuma gününe denk gelen FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, piyasaların kapandığı akşam saatlerinde yaşandı. 15 Temmuz'da, doların kapanış fiyatı 2.90'dı. Hafta sonu tatilinin ardından 18 Temmuz pazartesi, dolar kuru 3.35 TL'ye yükseldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 17 Nisan'da erken seçim çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçime gitme kararını açıkladığı 18 Nisan 2018'den önce dolar kuru 3.98'di. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesini engellemek için başlatılan ekonomik saldırı ile dolar/faiz olması gerekenin çok üzerinde rakamlara ulaştı.

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