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Her mahalleye mini hastane geliyor

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Aile Sağlığı Merkezlerinde küçük check-up’lar yapılacak. Diyetisyen ve fiziksel aktivite hizmetleri ile çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri de verilecek.
Her mahalleye mini hastane geliyor
Her mahalleye mini hastane geliyor Her mahalleye mini hastane geliyor Her mahalleye mini hastane geliyor

Hükûmet, Türkiye’yi Avrupa ve Batı Asya’nın sağlık üssü hâline getirmek için sağlık alanında yeni hedeflerini belirledi. Sağlıkta altyapı konusunda önemli çalışmalar yapıldı. Hastaneler tıbbi cihazlarla donatılırken; bina, ekipman ve sağlık personelinin eksik olduğu bölgeler öncelikli olarak müdahale edildi. Yeni dönemde de birinci basamak sağlık hizmetlerine öncelik verilecek. Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ‘mini hastaneler’ gibi olacak. Bu merkezlerde daha ufak check up’lar, beslenme ve fiziksel aktivite konusunda hizmetler, çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri ile kanser taramaları dahi yapılabilecek.

ASBEST VE RADON DA KANSER KAYIT SİSTEMİNE GİRİYOR

Vatandaşlara ücretsiz hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinden (KETEM) her ilde en az bir tane olmak üzere 201 yerleşim yerinde, 25 adet Mobil ve 10 adet Pembe Prenses Tarama Tırı ile taramalar gerçekleştiriliyor. Yılda 5 milyon vatandaş ücretsiz kanser tarama programlarından yararlanırken; hükümet, bazı kanser türleri başta olmak üzere erken teşhise yönelik taramaları da yaygınlaştıracak. Bu kapsamda asbest ve radon gibi kanser hastalığının önemli risk faktörlerine yönelik haritalandırma yaparak, bütün illeri kapsayan aktif bir kanser kayıt sistemi oluşturulacak. Ayrıca, yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı, koroner kalp rahatsızlığı gibi hastalıklar ile obezite ve diyabet gibi rahatsızlıklar için de tarama programları yaygınlaştırılacak.

YERLİ KUDUZ AŞISI DA YAKINDA ÜRETİLECEK

Tamamen ücretsiz sunulan aşılama hizmetleri ile aşılama oranları yüzde 77’lerden yüzde 98’lere ulaşırken; Türkiye’de aşı ile korunabilir hastalık sayısı ciddi şekilde azaldı. Sağlıkta yerlileşme dönemi ile önemli adımlar atıldı. Aşı üretim çalışmaları kapsamında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) aşısının orijinal olarak dünyada ilk defa Türkiye’de üretilmesi aşamasına gelirken; yeni yerlileşme projeleri de hayata geçirilecek. Yerli aşıda yapılacak yatırımlarla başta Hepatit B olmak üzere suçiçeği, kuduz aşısı ve 5’li karma aşılar (DaBT-Hib-İPA) Türkiye’de üretilecek.

REFAKATÇİLERE KONAKLAMA İMKÂNI

Öte yandan şehir dışından gelen hastaların refakatçileri için de özel bir proje hayat geçirilecek. Bu kapsamda tedavi için gelen hastaların refakatçileri kalacak yer bulamadıkları taktirde Belediyeler işbirliği ile onlara konaklama imkânı sağlanacak.

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