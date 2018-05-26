26 Mayıs 2018 Cumartesi12 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:38Güneş 05:31Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:32Yatsı 22:16
    • 29°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 103.235 2.07
  • Altın: 197,827 0.14
  • Dolar: 4,7171 0.01
  • Euro: 5,5018 -0.57

MHP'nin seçim beyannamesine neler var?

»
Devlet Bahçeli'nin daha önce dile getirdiği sınavsız üniversite önerisi, MHP'nin seçim beyannamesinde de yer aldı.
MHP'nin seçim beyannamesine neler var?
MHP'nin seçim beyannamesine neler var? MHP'nin seçim beyannamesine neler var? MHP'nin seçim beyannamesine neler var?

 

MHP'nin, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için seçim beyannamesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklanacak.

Partinin iki bölümden oluşan beyannamesinin ilk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve bu çerçevede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı'nın hedefleri yer alacak.

KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI

MHP'nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaadlerde bulunuluyor.

Beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.

SINAVSIZ ÜNİVERSİTE

Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.

Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.

"HİLALE YILDIZ OL"

Bu arada MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve "Cumhur İttifakı" ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında "Hilale yıldız ol" sloganı da kullanılacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP'nin seçim beyannamesine neler var?MHP'nin seçim beyannamesine neler var?Devlet Bahçeli'nin daha önce dile getirdiği sınavsız üniversite önerisi, MHP'nin seçim beyannamesinde de yer aldı.
Muhalefetin ortak vaadiMuhalefetin ortak vaadiMuhalefetin adayları gözlerini Türkiye’ye çağ atlatacak yatırımlara dikti. Hepsinin ortak vaadi dev projeleri durdurmak.
Muharrem İnce TRT'ye fena yakalandı!Muharrem İnce TRT'ye fena yakalandı!Muharrem İnce, TRT'de yayınlanan konuşmada 'TRT beni yayınlamıyor' dedi olanlar oldu..
Muharrem İnce'ye 'yerli otomobil' cevabıMuharrem İnce'ye 'yerli otomobil' cevabıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Muharrem Bey derslerine iyi çalışmıyor. Üreteceğimiz otomobil elektrikli otomobil. Bir teknoloji ürünü. Geleceğin teknolojilerine haiz bir ürün ortaya çıkartacağız." dedi.
AK Parti’de aday değişikliğiAK Parti’de aday değişikliğiKarabük’te AK Parti 27. Dönem milletvekili aday listesinde değişiklik yapıldı.
BBP'nin seçim sloganı açıklandıBBP'nin seçim sloganı açıklandıGenel Başkan Mustafa Destici, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde "Oylar AK Parti'ye, Büyük Birlik Meclise" sloganını kullanacaklarını açıkladı.
  • Aday gösterilmemişti! İlk açıklama geldi26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:23
  • Münbiç için yol haritası belli oldu26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:07
  • Erdoğan'dan dikkat çeken 'Erzurum' detayı26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sadr'ı tebrik etti26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:02
  • İzmir'e yapılacak havalimanının adı açıklandı26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:01
  • Yine harekete geçtiler! 16 yıldır saldırı üstüne saldırı25 Mayıs 2018 Cuma 14:00
  • CHP'ye büyük şok! YSK o ismin adaylığını uygun bulmadı25 Mayıs 2018 Cuma 09:40
  • Muharrem İnce'nin yalanı ortaya çıktı!25 Mayıs 2018 Cuma 00:57
  • CHP’nin seçim sloganı belli oldu!24 Mayıs 2018 Perşembe 15:17
  • İşte AK Parti'nin seçim şarkısı24 Mayıs 2018 Perşembe 14:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri