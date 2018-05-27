Bakanlık 14 bin kişi arıyor!İşte başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı, 14 bin 504 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bakanlık, dört farklı alanda personel alımı için ilana çıktı ve buna göre Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adaylar arasından farklı unvanlarda 14 bin 504 personel alacağını duyurdu.Bunlardan biri, Adalet Bakanlığı merkezinde çalışmak için tam zamanlı 10 avukat, 20 adet istatistikçi, 30 şoför, 40 destek personeli (hizmetli), aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog, 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alacak. Başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak avukat, istatistikçi, hizmetli, psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için alınacak kişi sayısının 5 katı, şoförlük içinse alınacak kişi sayısını 10 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Başvuracak adaylarda aranan şartlar ise devlet memurluğu şartlarının dışında; avukat başvuruları için hukuk fakültesinden mezun olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak. İstatistik lisans bölümünden mezun olanlar ise istatistik kadrosu için müracaat edecek. Şoför ve hizmetli olmak için en az lise veya dengi okul mezunu, psikologlar için psikoloji lisans bölümünden mezun olmak ve sosyal çalışmacı adayları için de sosyal hizmet veya sosyal hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak gerekiyor. 200 personel alımı için son başvuru tarihi ise mayıs ayının sonu.
BAŞVURU 11 HAZİRAN’A KADAR
Adalet Bakanlığı ayrıca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü için ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 6 bin 681 infaz ve koruma memuru, 49 ceza infaz kurumu kâtibi, 223 sağlık memuru, 185 teknisyen, 266 şoför, 42 aşçı, 21 kaloriferci olmak üzere toplam 7 bin 467 personel alımı da yapacak. Bakanlığı bu kadrolar için 76 bin 600 aday uygulamalı sınava çağrılacak. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından da 22 bin 401 aday sözlü sınava çağrılacak. Başvuracak adaylarda KPSS’den en az 70 puan almak, 18 yaşını doldurmuş olmak, infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak diğer kadrolar için de 35 yaşını bitirmemiş olmak dışında kadrolara göre aranan özel şartlar ise şöyle: Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu ve şoförlük için en az lise veya dengi okul mezunu, ceza infaz kurumu kâtipliği için fakülte veya yüksekokul, sağlık personeli için hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor. Bu kadrolara son başvuru tarihi ise 11 Haziran.
İCRA KATİBİ ARANIYOR
Bakanlığın aradığı bir başka personel de icra katibi. Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre toplam 1.344 sözleşmeli icra katibi alınacak. Bu kadro için de 26 bin 880 aday uygulama sınavına girmeye hak kazanacak. Adaylarda aranan ortak özellikler ise 35 yaşını doldurmamış olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak. Bakanlığın bu pozisyonu için son başvuru tarihi ise 11 Haziran.Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü adlî ve idarî yargıda görev yapmak üzere adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 4 bin 771 sözleşmeli zabıt kâtibi, 527 sözleşmeli mübaşir, 27 sözleşmeli şoför, 99 sözleşmeli teknisyen ve 69 sözleşmeli aşçı olmak üzere toplam 5 bin 493 personel daha alacak. Zabıt katipliği için 95 bin 420 aday uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak. Mübaşir ve şoförlük için de 5 bin 540 aday; teknisyen ve aşçı kadroları için de 840 aday çağrılacak. Adaylarda aranacak ortak şartların dışında fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, meslek yüksekokullarının adalet bölümünden mezun olanlar sözleşmeli zabıt kâtipliği için başvurabilecek. Diğer pozisyonlar içinse en az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekiyor. Bu pozisyonlar için son başvuru tarihi de 11 Haziran.
27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
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Bakanlık 14 bin kişi arıyor!İşte başvuru tarihleri
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