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Resmi açıklama geldi! Türk lirasına geçtiler

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Resmi açıklama geldi! Türk lirasına geçtiler
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaya yönelik başlatılan seferberliğe KKTC'den de destek geldi. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nden (KAÜ) yappılan açıklamada euro üzerinden ücretlendirilen okul harçlarında ve yurt ücretlerinde TL’ye geçileceği duyuruldu.
Resmi açıklama geldi! Türk lirasına geçtiler Resmi açıklama geldi! Türk lirasına geçtiler Resmi açıklama geldi! Türk lirasına geçtiler

 

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi yaptığı açıklamada, 2017-2018 akademik yılında, yeni gelen öğrencilere TL ücretlendirmesi yapıldığını ancak eski öğrencilerin eğitim ücretleri ile yurt ücretlerinin euro üzerinden alındığını, 2018-2019 akademik yılı itibarıyla eski-yeni tüm öğrencilerden, kayıt, aktivite, eğitim ve yurt ücretlerinin TL üzerinden hesaplanmasına karar verildiğini kaydetti.

Vehbi, uygulamayı yaparken, herhangi bir kur sabitlemesine giderek değil, tamamen öğrencinin lehine olacak şekilde fiyat politikalarının uygulanacağını belirtti.

Vehbi, KAÜ Rektörlüğü’nün, dövizdeki tırmanışın sürmesi nedeniyle ailelerin dövizdeki dalgalanmadan etkilenmemesi ve mağduriyet yaşamaması için TL’ye geçişte karar kılındığını kaydetti.

"Okul harçları TL üzerinden hesaplanacak"

Dövizdeki artışın ekonomik yapıyı olumsuz etkilediğini ve dövizde yaşanan iniş-çıkışlardan öğrenciler ve ailelerin en az şekilde etkilenmesini sağlamak için çalışma yaptıklarını kaydeden Vehbi, "Ülke ekonomimizin geçtiği bu zor dönemde, eğitim gören tüm öğrencilerimizin ve ailelerinin mağduriyet yaşamasının önüne geçmek için üniversite olarak ücretlerin TL üzerinden hesaplanması kararını aldık. KAÜ ailesi olarak öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Öğrencilerimizin herhangi bir ekonomik mağduriyet yaşamadan eğitimlerine odaklanması en önemli önceliğimizdir ve onların eğitimlerinin her aşamasında yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Vehbi, bundan sonra meydana gelecek olan artışların TC ve KKTC Merkez Bankasının açıkladığı yıllık TEFE ve TÜFE oranlarında olacağını da sözlerine ekledi.

"Gerekli tedbirler ivedilikle alınmalı"

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker de, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın kontrolsüz biçimde artan döviz kurları konusunda, ülke genelinde birlik olma çağrısına destek olduklarını belirtti. Prof. Dr. Özgöker, eğitim harçlarının TL olarak belirlendiğine vurgu yaparak, emlakların döviz üzerinden olduğunu hatırlattı. Hükümetin bu konuda gerekli tedbirleri ivedilikle almasını isteyen Özgöker, ev ve işletme sahiplerine seslenerek, "Kiralar bu zor dönemde Türk lirası üzerinden alınmalı" dedi.

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