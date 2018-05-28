Erdoğan'dan İnce'ye: Hadi gel bu projeyi de durdur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki mitingde vatandaşlara hitap etti. Seçilirse tek tek bütün projeleri durduracağını söyleyen Muharrem İnce'ye seslenen Erdoğan, 'İstanbul-İzmir otoyolunu yapıyoruz, hadi gel onu da durdur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

24 Haziran'da yeni yönetim sistemi ile güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz.Balıkesir Türkiye'nin vitrinlerinden biridir. Balıkesir'e 16 yılda 25 katrilyon yatırım yaptık. Konuşuyorlar. Bunlar çırak bile değil.

7 bin 330 konut yaptık. Biz başında bu kardeşinizin olduğu AK Parti hükümetlerinde İstanbul İzmir otoyolu bir Balıkesir projesi değil mi? Siz Balıkesir'e buradan gelmeycek misiniz, bu uzun yollar kısalmadı mı? İstanbul-İzmir körfez geçişinde hangi köprü var Osmangazi var. Biz Ferhat ile Şirin gibi dağları deldik ve Şirin'e ulaştık. Balıkesir bir başka olacak. El ele vereceğiz.

PARTİNİN KOLTUĞUNU BIRAKMADIĞI İÇİN BU GARABETLERİ YAŞIYORUZ

Ana muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı başka, projeleri açıklayan kişi başka? Nasıl iş bu? Cumhurbaşkanı adayı kös kös oturuyor, Genel Başkanları çıkmış proje açıklıyor. Ya o mu idare edecek memleketi? Eğer o idare edecekse Bay Kemal aday olsaydı. Niye olmadı?

Kaybedeceğini bildiği için milletin karşısına aday olarak çıkmaya yüreği yetmeyen ana muhalefetin başındaki zat, partisinin koltuğunu da bırakmadığı için işte bu garabetleri yaşıyoruz.

DAVUL BİRİNİN BOYNUNDA, TOKMAK DİĞERİNİN ELİNDE

Davulu birinin boynuna asıp, tokmağı diğerinin eline vererek ülke yönetmeye talip olunur mu?

PARTİYİ EMANET ETMEDİĞİN KİŞİYE TÜRKİYE'Yİ Mİ EMANET EDECEKSİN?

Partinizi emanet etmediğiniz kişiyi, milletin karşısına çıkartıp, Türkiye'yi buna emanet edin. Bu nasıl bir iştir? Türkiye sizin partinizden daha mı kıymetsiz? Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz? Bu kafayla milletimiz bunlara zaten ülkeyi emanet etmez de, olan demokrasimize olur.

TÜRKİYE ATARAK TUTARAK YÖNETİLEBİLECEK BİR ÜLKE DEĞİLDİR

Türkiye, öyle atarak tutarak, bir sürü şeyi yalan yanlış arka arkaya sıralayarak yönetilebilecek bir ülke değildir.

Ülkenin ekonomisinden, maliyesinden, kamu kuruluşlarından, özel sektöründen haberi olmayanların yaptıkları şovlar sadece kendilerini gülünç duruma düşürür.

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİ DURDURACAKMIŞ

Yerli marka otomobil projesinin ne olduğuna dair hiçbir fikri olmayan bir zat çıkıyor, 'ben bu projeyi iptal ettireceğim' diyor. Sebep olarak da, '20 yıl geride kalmış bir proje' diyor.

Halbuki, bu işi takip eden bakanlığımıza veya projede yer alan firmalardan birine gitse, yerli marka otomobil projesinin, geleceğin teknolojisine göre tasarlandığını öğrenecekler.

BUNLAR SADECE YIKMAYI, ENGELLEMEYİ, YASAKLAMAYI BİLİRLER

Ama onun derdi zaten bu değil. Çünkü bunlar sadece yıkmayı, yasaklamayı, engellemeyi bilir. Yapmaktan, ön açmaktan hiç anlamazlar. Bizim şu anda sadece otomotivde ihracatımızın miktarı 30 milyar doların üzerindedir.

Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bunlara 5 tane koyun verin, kaybedip gelirler. İşlerine gelmeyince önlerine çıkana bağırır, çağırır hakaret ederler. Sonra da hiçbir şey yokmuş gibi sırıtarak yollarına giderler.

MUHARREM İNCE'YE: HADİ GEL BAKALIM ONU DA DURDUR

Bu yatırımları durduracağım diyenler var mı? Bunların hayatında bir dikili ağacı yok. Şimdide durduracağım diyor. Biz diyoruz 'Kanal İstanbul...' Hemen diyor ki 'neden yapayım para yok ki...' Bunlar kör cahiller.

Biz Marmaray'ı nasıl yaptıysak, Yavuz Sultan Köprüsü'nü nasıl yaptıysak aynı şekilde İstanbul İzmir otoyolunu da böyle yapıyoruz. Trakya tarafından gelen proje ile İstanbul'u Kuzey Ege ile bağlıyoruz. Hadi gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez ömrün. 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile de Trakya üzerinden Balıkesir'e gelişi halledeceğiz.