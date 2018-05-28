Soylu’dan muhalefete sert 'Demirtaş' tepkisi

Beşiktaş’ta vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin oy alabilmek için tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istediklerini belirterek,“Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar, Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. Ne battı size, 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş’ta vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu, Dikilitaş’ta bulunan Ebubekir Camii'nin alt kısmında bulunan salonda vatandaşlarla sohbet etti.
'PKK DİNSİZ BİR PARTİDİR'
Batının PKK'yı desteklediğini ve teröristlerin yetiştirilmesine yardımcı olduğunu vurgulayan Soylu, "İşin esası şudur. Bu memleketi bölemeyeceklerini biliyorlar. PKK dinsiz bir örgüttür. Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin medeniyetini ortadan kaldırmak istiyor. Kültürümüzü, aile birliğimizi, kardeşliğimizi, sevincimizi, sevdamızı ortadan kaldırmaktır amaçları. Onları gayesi budur. İşte onun için bugün Almanya'da PKK'ya miting yapmak için izin veriliyor da milletin evlatlarına miting yapma izni verilmiyor. Ben Batı'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın, Avusturya'nın ve Amerika'nın derdini anlarım. Bütün bunları anlarım. Ama anlayamadığım bir şey var. Hadi onlar, PKK'ya kucak açıyor da ya bizim arkadaşlar ne yapıyor? Kato Dağı'na Cudi'ye gittim. Şurada huzur içinde yaşayabilmemizi temin edebilmek için şehadet mertebesine erişmeyi kendisine şeref sayan evlatlarımızla beraber oldum. Yalnız bırakmadım onları. Onlara saldırdılar. Bir gün sonra cephede yanlarında oldum. Onlara, 'Merak etmeyin! Bu memleketin Cumhurbaşkanı da Başbakanı da bütün evlatları da sizinle beraberdir' dedim. Hiçbir gün onlarda yeis, korku ve karamsarlık görmedim. Peki 6-7 Ekim olaylarından bir gün önce ben yine oralardaydım. O zaman İçişleri Bakanı değildim. O tabloyu gördüm" değerlendirmesinde bulundu” dedi.
'NE BATTI SİZE'
Muhalefete yüklenen Bakan Soylu, "Muhalefet partilerin hepsi birden 'Demirtaş çıksın' diyor. İçim parçalanıyor. Yeni kurulanı, eski olanı, Erbakan'ın partisi, 'Ben Atatürk'ün partisiyim' diye sağda-solda gezenler, 'Ben milliyetçiyim' diye yeni parti kurup naralar atanların hepsi 'Demirtaş çıksın' diye konuşuyorlar. Var mı böyle bir şey ya? Hukuk nerede? Oy alabilmek için, Batı'ya selam çakabilmek, onların şemsiyesinin altına girebilmek için bunları söylüyorlar. Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar, Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. Ne battı size, 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı? Belediyeleri paraları teröre akmıyor. 6 bin 300 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt yapıldı. 10 milyon metrekare parke taş döşendi. 93 tane belediyeye el koydu, yüzlerce park, kültür merkezleri, çocuklar üniversiteye hazırlanıyorlar. Nasıl çocuklara burada üniversiteye hazırlanıp mühendis olmak istiyorlarsa O insanların çocukları da üniversiteye hazırlanıyorlar. Onlar da çocuklarını doktor, mühendis yapmak istiyorlar. Çocuklarını terörist yaptırmak istemiyorlar. Bu mu battı size? Yazıklar olsun. Seçiminiz dibe batsın sizin. İçim acıyor. Şehitlerimize nasıl hesap vereceğiz? Ben İçişleri Bakanlığı yaptım Kolay mı? Şehit olduğu zaman yarım saat sonra o kişinin babasını-anasını arayıp 'başın sağ olsun' demek kolay mı? 'Vatan sağ olsun' diyen o vatandaşın bu sözlerinin altına ezile ezile aradım. 'Bir oğlum daha var. Onu da bu ülke için şehit veririm yeter ki, bunlar başımıza çıkmasınlar' diyen o analara-babalara ne diyeceğiz. Yazıklar olsun. Cumhurbaşkanı olsan ne olur? Parlamentoya girsen ne olur? Hakkaniyet, adalet, olmadıktan sonra Adalete olmadıktan sonra. Bu memlekette Menderes asıldığı gün, Saraçhane Meydanı'nda davul çalanları biliyoruz. Rami Kışlası'ndan çıkıp naralar atanları da biliyoruz. Bizim hafızamızı silemezler, yok edemezler. Ama inan ki, içim acıyor. Her şey bu kadar ucuz olmamalı. O çocukları, niye ay yıldızlı bayraklara sarıp gönderdik?" diye konuştu.
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Soylu’dan muhalefete sert 'Demirtaş' tepkisi
Beşiktaş’ta vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin oy alabilmek için tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istediklerini belirterek,“Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar, Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. Ne battı size, 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?” dedi.
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