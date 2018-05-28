Mahir Ünal açıkladı! Ak Parti ve Cumhurbaşkanı son oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, "AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız. Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ülke TV'de yayımlanan"Arafta Sorular" adlı programa katıldı.



AK Parti ve Erdoğan'ın oy oranını açıklayan Ünal, "AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız. Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum." dedi.

'GELECEK 10 YILI KONUŞUYORUZ'

Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı aday belirleme sürecini eleştirirken de"Bunların Cumhurbaşkanlığı ve iktidar olmak gibi bir iddiası yok. Bunların gayesi eskiyi geri getirmek. Biz yeniyi konuşuyoruz, gelecek 10 yılı konuşuyoruz." dedi.



SON SEÇİM ANKETİ

Partilerine yönelik saha araştırmalarına ilişkin bilgi veren Ünal, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız. Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum. Her bir insanımızı tekrar tekrar dinliyoruz. Bunu seçimden seçime değil, her zaman yapıyoruz. 16 yıldır milletimizle olan ilişkimizi biraz daha yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Kamuoyu araştırmalarında da gayet iyi durumdayız."



'SİYASET SERT BİR OKUL'



Siyaseti "sert bir okul ve bir şahsiyet sınavı" olarak tanımlayan Ünal, "Şu anda ana muhalefet Erdoğan düşmanlığı üzerinden ve AK Parti düşmanlığı üzerinden bir nefret dili üretiyor sürekli olarak. Durum böyle olunca muhalefete dönük konuşurken ister istemez, karşınızda düşmanca bir dil kullanan, Türkiye düşmanlarının kullandığı dili, içeride adeta bunun taşıyıcılığını yapan muhalefetle karşılaştığınızda ister istemez bazen sertleşebiliyorsunuz." diye konuştu.