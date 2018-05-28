Dolar yeni haftaya sert düşüşle başladı

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 4.70 TL seviyesinden tamamlarken, haftanın ilk işlem gününde sert gerileyerek 4.63 TL'nin altını gördü. Euro kuru ise 5.42 TL'nin altına gevşedi. Uzmanlar, düşüşte Merkez Bankası'nın 'sadeleşme' mesajının etkili olduğunu belirtiyor.
Geçtiğimiz haftayı 4.70 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 4.66 TL seviyesinden başlarken sonrasında gerilemeye devam etti. Dolar, saat 09.19 itibarıyla TL karşısında yüzde 1.60 üzerinde değer kaybı yaşarken 4.6315 seviyesinde hareket ediyor.
Kurun gerilemesinde, Merkez Bankası'nın sadeleştirmeye geçmek üzere olduğu ve haftalık repodan fonlamaya geri döneceği mesajları etkili olduğu belirtiliyor.