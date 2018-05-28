SGK'dan toplu para! Başvuran alıyor

Her çalışanın hayali emeklilik. Emekli olabilmek için prim, yıl ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Yaşı dolmasına rağmen primlerini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu para imkanı var.

Emekli olmak için yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen, sigortalılık süresini veya prim ödeme gün sayısını dolduramamış kişi isterse Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödediği primleri geri alabiliyor. Konu hakkında detayları Faruk Erdem köşesinden paylaştı.



Bu konuda çok sayıda soru alıyorum.

Okurumuz Cemil MERTTÜRK'ün sorusu da şöyle: "Ben emekli maaşı almak istemiyorum diyerek, primimdolunca ya da primim dolmadan SSK'dan ayrılıp bugüne kadar ödemiş olduğum prim hak edişlerimi alabilirmiyim?"

SGK'YA BAŞVURUN

Toplu para alma imkanı belli şartlarda bulunuyor.

Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmak gerekiyor.

SGK'ya başvuran kişiye o zamana kadar ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri (sağlık hariç) iade ediliyor.

Toplu parayı alabilmek için; sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini yürütüyor olmamak, yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.

Yani emekli olacak şartlara ulaşmamış olma şartı aranıyor. Prim iadesi, ödenmiş primler yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için belli bir katsayı ile güncellenerek ödeniyor. Eski SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'luların tüm primleri geri veriliyor.

Yukarıdaki şartlara göre siz de başvurup yatırdığınız primleri geri alabilirsiniz.