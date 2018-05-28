AK Parti’den emekliye ömür boyu güvence!

AK Parti seçim bildirisinde intibak düzenlemeleri, promosyon ödemeleri, destek priminin kaldırılması ve en son bayram ikramiyesi ile geliri artan emeklilere ilişkin vaatler şöyle:
KADINLARA KOLAY EMEKLİLİK: Ev kadınlarına erken emeklilik düzenlemeleri yapılacak. Engelli kamu memurları için kolay emeklilik imkânları sağlanacak.
REFAH DÜZEYLERİ ARTACAK: Emeklilerin refah düzeyleri desteklenmeye devam edecek. Bu kapsamda yılda iki kez bin TL emekli ikramiyesi veriliyor.
GÜVENLE TİCARET YAPABİLECEKLER: Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerin prim borçları siliniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-devlet kapsamında sunduğu uygulamaların sayısı artırılacak.
İKİNCİ GELİR KAPISI: Emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edilmesini sağlamaya yönelik tamamlayıcı emeklilik programları desteklenecek.
ÖZEL EMEKLİLİK BELGESİ: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Politika belgesi hazırlanacak.
EMEKLİ ESNAFA PRİM DESTEĞİ: Emekli olup yeni bir işyeri açan esnafın yasal zorunluluk olarak yatırdığı primlere dair geçmiş yıllara ait borçları tamamen siliniyor.
EV SAHİBİ OLABİLECEKLER: Emekli, dar gelirli, yaşlı ve engelligibi dezavantajlı grupların konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projeleri desteklenecek.
AYLIK BAĞLAMA KOLAYLAŞTI: Emekli aylığı bağlama süreleri kısaldı. Daha önce 3 ayı geçen aylık bağlama süreleri, 20 günün altına düşürülerek emeklilerin tek gelir kaynağı olan aylıklarını elde etmemelerinden kaynaklı mağduriyet önlendi.
65 YAŞ AYLIĞI İKİ KATINA ÇIKTI: Bugüne kadar 266 lira alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 500 lira alacak. Üstelik 3 aylık birden hesaplarına yatırılacak. Böylece 1000 lira ikramiye ile birlikte hesaplarına 2 bin 500 lira yatırılacak.
EMEKLİ AYLIKLARINDA REKOR ARTIŞ
BEYANNAMEDE, "Asgari emekli aylığı 2002-2018 yılları arasında, memurlarda nominal yüzde 425-reel olarak yüzde 38, işçilerde nominal yüzde 510- reel olarak yüzde 60 arttı. Bu artış, Bağ-Kur'lu esnafta nominal olarak yüzde 845-reel olarak yüzde148, Bağ- Kur'lu çiftçimizde nominal olarak yüzde bin 597-reel olarak yüzde 345 oranında artırdık" denildi.
4 MİLYON EMEKLİYE İŞ FIRSATI
AK Parti ekonomi yönetimince hazırlanan rapora göre, bahar paketi ile 4 milyon emekli evden çıkacak, iş gücü piyasasına katılacak, kendi işyerini açıp istihdam yaratabilecek. Bugün sayısı 4 milyonun üzerinde olan iş gücüne katılmayan emeklilerin birçoğu bu uygulama ile yeni iş yeri kurma planlarını harekete geçirebilecek.