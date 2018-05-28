AK Parti’den emekliye ömür boyu güvence!

Hükümet, 12 milyona yakın emeklinin refah seviyesini yükseltmek için tüm olanakları seferber ediyor.

AK Parti seçim bildirisinde intibak düzenlemeleri, promosyon ödemeleri, destek priminin kaldırılması ve en son bayram ikramiyesi ile geliri artan emeklilere ilişkin vaatler şöyle:



KADINLARA KOLAY EMEKLİLİK: Ev kadınlarına erken emeklilik düzenlemeleri yapılacak. Engelli kamu memurları için kolay emeklilik imkânları sağlanacak.



REFAH DÜZEYLERİ ARTACAK: Emeklilerin refah düzeyleri desteklenmeye devam edecek. Bu kapsamda yılda iki kez bin TL emekli ikramiyesi veriliyor.



GÜVENLE TİCARET YAPABİLECEKLER: Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerin prim borçları siliniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-devlet kapsamında sunduğu uygulamaların sayısı artırılacak.



İKİNCİ GELİR KAPISI: Emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edilmesini sağlamaya yönelik tamamlayıcı emeklilik programları desteklenecek.



ÖZEL EMEKLİLİK BELGESİ: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Politika belgesi hazırlanacak.



EMEKLİ ESNAFA PRİM DESTEĞİ: Emekli olup yeni bir işyeri açan esnafın yasal zorunluluk olarak yatırdığı primlere dair geçmiş yıllara ait borçları tamamen siliniyor.



EV SAHİBİ OLABİLECEKLER: Emekli, dar gelirli, yaşlı ve engelligibi dezavantajlı grupların konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projeleri desteklenecek.

AYLIK BAĞLAMA KOLAYLAŞTI: Emekli aylığı bağlama süreleri kısaldı. Daha önce 3 ayı geçen aylık bağlama süreleri, 20 günün altına düşürülerek emeklilerin tek gelir kaynağı olan aylıklarını elde etmemelerinden kaynaklı mağduriyet önlendi.



65 YAŞ AYLIĞI İKİ KATINA ÇIKTI: Bugüne kadar 266 lira alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 500 lira alacak. Üstelik 3 aylık birden hesaplarına yatırılacak. Böylece 1000 lira ikramiye ile birlikte hesaplarına 2 bin 500 lira yatırılacak.





EMEKLİ AYLIKLARINDA REKOR ARTIŞ



BEYANNAMEDE, "Asgari emekli aylığı 2002-2018 yılları arasında, memurlarda nominal yüzde 425-reel olarak yüzde 38, işçilerde nominal yüzde 510- reel olarak yüzde 60 arttı. Bu artış, Bağ-Kur'lu esnafta nominal olarak yüzde 845-reel olarak yüzde148, Bağ- Kur'lu çiftçimizde nominal olarak yüzde bin 597-reel olarak yüzde 345 oranında artırdık" denildi.



4 MİLYON EMEKLİYE İŞ FIRSATI



AK Parti ekonomi yönetimince hazırlanan rapora göre, bahar paketi ile 4 milyon emekli evden çıkacak, iş gücü piyasasına katılacak, kendi işyerini açıp istihdam yaratabilecek. Bugün sayısı 4 milyonun üzerinde olan iş gücüne katılmayan emeklilerin birçoğu bu uygulama ile yeni iş yeri kurma planlarını harekete geçirebilecek.