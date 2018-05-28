28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:29Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:33Yatsı 22:18
    • 26°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 103.200 2.04
  • Altın: 193,527 -1.80
  • Dolar: 4,6402 -1.62
  • Euro: 5,4315 -1.84

AK Parti’den emekliye ömür boyu güvence!

»
Hükümet, 12 milyona yakın emeklinin refah seviyesini yükseltmek için tüm olanakları seferber ediyor.
AK Parti’den emekliye ömür boyu güvence!
AK Parti’den emekliye ömür boyu güvence! AK Parti’den emekliye ömür boyu güvence! AK Parti’den emekliye ömür boyu güvence!

 AK Parti seçim bildirisinde intibak düzenlemeleri, promosyon ödemeleri, destek priminin kaldırılması ve en son bayram ikramiyesi ile geliri artan emeklilere ilişkin vaatler şöyle:

KADINLARA KOLAY EMEKLİLİK: Ev kadınlarına erken emeklilik düzenlemeleri yapılacak. Engelli kamu memurları için kolay emeklilik imkânları sağlanacak.

REFAH DÜZEYLERİ ARTACAK: Emeklilerin refah düzeyleri desteklenmeye devam edecek. Bu kapsamda yılda iki kez bin TL emekli ikramiyesi veriliyor.

GÜVENLE TİCARET YAPABİLECEKLER: Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerin prim borçları siliniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-devlet kapsamında sunduğu uygulamaların sayısı artırılacak.

İKİNCİ GELİR KAPISI: Emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edilmesini sağlamaya yönelik tamamlayıcı emeklilik programları desteklenecek.


ÖZEL EMEKLİLİK BELGESİ: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Politika belgesi hazırlanacak.

EMEKLİ ESNAFA PRİM DESTEĞİ: Emekli olup yeni bir işyeri açan esnafın yasal zorunluluk olarak yatırdığı primlere dair geçmiş yıllara ait borçları tamamen siliniyor.

EV SAHİBİ OLABİLECEKLER: Emekli, dar gelirli, yaşlı ve engelligibi dezavantajlı grupların konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projeleri desteklenecek.

AYLIK BAĞLAMA KOLAYLAŞTI: Emekli aylığı bağlama süreleri kısaldı. Daha önce 3 ayı geçen aylık bağlama süreleri, 20 günün altına düşürülerek emeklilerin tek gelir kaynağı olan aylıklarını elde etmemelerinden kaynaklı mağduriyet önlendi.

65 YAŞ AYLIĞI İKİ KATINA ÇIKTI: Bugüne kadar 266 lira alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 500 lira alacak. Üstelik 3 aylık birden hesaplarına yatırılacak. Böylece 1000 lira ikramiye ile birlikte hesaplarına 2 bin 500 lira yatırılacak.



EMEKLİ AYLIKLARINDA REKOR ARTIŞ

BEYANNAMEDE, "Asgari emekli aylığı 2002-2018 yılları arasında, memurlarda nominal yüzde 425-reel olarak yüzde 38, işçilerde nominal yüzde 510- reel olarak yüzde 60 arttı. Bu artış, Bağ-Kur'lu esnafta nominal olarak yüzde 845-reel olarak yüzde148, Bağ- Kur'lu çiftçimizde nominal olarak yüzde bin 597-reel olarak yüzde 345 oranında artırdık" denildi.

4 MİLYON EMEKLİYE İŞ FIRSATI

AK Parti ekonomi yönetimince hazırlanan rapora göre, bahar paketi ile 4 milyon emekli evden çıkacak, iş gücü piyasasına katılacak, kendi işyerini açıp istihdam yaratabilecek. Bugün sayısı 4 milyonun üzerinde olan iş gücüne katılmayan emeklilerin birçoğu bu uygulama ile yeni iş yeri kurma planlarını harekete geçirebilecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dolar operasyonu ters tepti! Faiz lobisi şaşkınDolar operasyonu ters tepti! Faiz lobisi şaşkınKüresel finans kuruluşlarının 24 Haziran öncesinde AK Parti’yi zayıflatıp muhalefeti güçlendirmek için yaptığı dolar spekülasyonu ters tepti.
Araplar Türkiye için birlik oldu! Harekete geçildiAraplar Türkiye için birlik oldu! Harekete geçildiArap aktivistler, Türkiye turizmine destek için sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kampanya başlattı.
SGK'dan toplu para! Başvuran alıyorSGK'dan toplu para! Başvuran alıyorHer çalışanın hayali emeklilik. Emekli olabilmek için prim, yıl ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Yaşı dolmasına rağmen primlerini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu para imkanı var.
Dolar yeni haftaya sert düşüşle başladıDolar yeni haftaya sert düşüşle başladıDolar geçtiğimiz hafta 4.90 üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde sert gerileyerek 4.63 TL'nin altını gördü.
Türkiye'yi tehdit etti! 'Yarısı ellerinde'Türkiye'yi tehdit etti! 'Yarısı ellerinde'İsrailli akademisyen ve analist Cohen, Yahudi lobisini işaret ederek dolar/TL paritesinde yaşanan dalgalanmayla ilgili Türkiye'ye ekonomik tehdit savurdu.
AK Parti’den emekliye ömür boyu güvence!AK Parti’den emekliye ömür boyu güvence!Hükümet, 12 milyona yakın emeklinin refah seviyesini yükseltmek için tüm olanakları seferber ediyor.
  • Başvurular başladı! Büyük indirim geliyor27 Mayıs 2018 Pazar 11:12
  • Resmi açıklama geldi! Türk lirasına geçtiler27 Mayıs 2018 Pazar 11:11
  • Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması27 Mayıs 2018 Pazar 11:08
  • Bakanlık 14 bin kişi arıyor!İşte başvuru tarihleri27 Mayıs 2018 Pazar 10:51
  • Millet Bahçesi 1 milyon turist çeker27 Mayıs 2018 Pazar 10:49
  • 3 kritik hamle! Ekonomi böyle şahlanacak26 Mayıs 2018 Cumartesi 14:30
  • Her mahalleye mini hastane geliyor26 Mayıs 2018 Cumartesi 11:40
  • Bunu yapan yandı! Para iadesi yok26 Mayıs 2018 Cumartesi 10:20
  • Dolarda 2.89'un üzeri çakal sırtlan operasyonu26 Mayıs 2018 Cumartesi 10:00
  • Müjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zam26 Mayıs 2018 Cumartesi 09:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri