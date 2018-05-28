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Hükümetten çok sert tepki: Büyük saygısızlık!

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Hükümetten çok sert tepki: Büyük saygısızlık!
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin skandal tweetine "Darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur" diyerek tepki gösterdi.
Hükümetten çok sert tepki: Büyük saygısızlık! Hükümetten çok sert tepki: Büyük saygısızlık! Hükümetten çok sert tepki: Büyük saygısızlık!

 

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) dün resmi Twitter hesabı üzerinden attığı tweet ile 27 Mayıs Darbesi'ne övgüler yağdırmıştı. ADD'nin skandalına hükümetten tepkiler peş peşe geldi

Konuya ilişkin konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bunu söyleyenler Atatürk'ün hatırasına da büyük saygısızlık yapıyorlar. ADD'de şu anda hüküm süren zihniyetin Atatürk'ten ne kadar uzak olduğu ortaya çıkmıştır.Darbeyi yapanlar en büyük ihaneti Atatürk ve hatırasına yapmışlardır. Atatürk'ü istismar etmekten çekinmemişlerdir. Türk milleti darbeleri ve darbecileri tarihe gömmüştür. 60 sonrası darbeler başarılı oldu ama 15 Temmuz'da darbe hevesindekiler yenildi." ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU: SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise  konuyla ilgili şunları söylemişti:  “Hem Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağız hem de dernekler masası olarak hemen soruşturma başlatacağız. Bu Adnan Menderes'e karşı sevgi besleyenleri de ve bu milletin kendi seçtiği adama karşı bağlılık besleyenleri de ifade etmek isterim ki küçük düşürmektir. Ve bundan sonrası için antidemokratik bir çağrıdır. Çok net söylüyorum. Kendi zihinleriyle ve kendi zekalarıyla, akıllarıyla beraber antidemokratik çağrı yapıyorlar. Bunun karşılıksız kalması mümkün değildir. Ve bu seviyesizliktir, bu millete inançsızlıktır, demokrasiye olan sadakatsizliktir ve millete olan güvensizliktir. Ama işin hukuki boyutu var. Hukuki boyutuyla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar hem de işin hukuki boyutunda biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli soruşturmayı başlatıyoruz."

İşte ADD'nin tepki toplayan o tweeti

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