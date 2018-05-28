"ADD darbeci bir zihniyete sahip olduğunu ortaya koymuştur"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ADD'nin 27 Mayıs'la ilgili paylaşımına ilişkin, "ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta Akdağmadeni Belediyesini ziyareti esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ADD'nin 27 Mayıs'la ilgili paylaşımına ilişkin açıklamada bulunan Bozdağ, "ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur." dedi.

"Medyanın sesini kısmak için kaba kuvvete başvuruyorlar"

Bozdağ, TRT'ye saldırıyla ilgili, "Onlar demokrat geçiniyorlar, 'Biz gelirsek medya daha özgür olur.' diyorlar ama görüyorsunuz daha gelmeden medyanın sesini kısmak için kaba kuvvete başvuruyorlar." ifadelerini kullandı.

"ABD'ye kükreyeceğine Türkiye'ye kükrüyor"

İnce'nin, FETÖ elebaşı Gülen'in iade sürecine ilişkin iddialarına değinen Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "ABD'ye kükreyeceğine Türkiye'ye kükrüyor, ABD'den bilgi, belge veri isteyeceğine, onların dediğine kayıtsız şartsız inanıyor, Türkiye'den bilgi belge istiyor." şeklinde konuştu.

"Alman hükümetine en büyük cevabı sandıkta verelim"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları kaydetti:

"Diyorum ki Alman hükümetine en büyük cevabı sandıkta verelim. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da, Berlin'in üzüldüğü Ankara'nın sevindiği bir seçim sonucu ortaya çıktığı zaman bunların yaptıkları bütün Türkiye aleyhtarı çalışmalar boşa gidecektir."