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Oğlunun ameliyat parasını 'sarma' yaparak topladı

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İzmir'de yaşayan serebral palsi ve kronik akciğer hastası 8 yaşındaki Ayberk'i ayağa kaldırmak isteyen anne Neslihan Akın, oğlunun ameliyat parasını sipariş üzerine evde her gün 15 kilo sarma yaparak topladı.
Oğlunun ameliyat parasını 'sarma' yaparak topladı
Oğlunun ameliyat parasını 'sarma' yaparak topladı Oğlunun ameliyat parasını 'sarma' yaparak topladı Oğlunun ameliyat parasını 'sarma' yaparak topladı

İzmir'de yaşayan Neslihan Akın, serebral palsi ve kronik akciğer hastası 8 yaşındaki oğlu Ayberk'in tedavisi için her gün sarma yaparak ameliyat parasını denkleştirdi.

Sosyal medya üzerinden oğlunun tedavi masrafı için sarma yaptığını duyuran 38 yaşındaki Akın, bazı sanatçıların da desteğiyle adını duyurdu ve Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından sipariş almaya başladı.

Ayberk'in acil skolyoz ameliyatı olması için 1 yılda 23 bin lirayı sarma satışıyla toplayan anne, 5 Haziran'da Ankara'da yapılacak ameliyat için hazırlıklara başladı.

Neslihan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılında ikinci çocuğunun doğum sırasında oksijensiz kaldığını, serebral palsi hastası olduğunu, 2,5 yaşında geçirdiği zatürre nedeniyle de kronik akciğer sorunu yaşadığını aktardı.

İşçi olarak çalışan eşinin maaşıyla Ayberk'in tedavisinin mümkün olmadığını, bu nedenle evde sarma yapmaya başladığını aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Önce sarmadan elde ettiğim gelirle ayaklarından ameliyat ettirdik. Omurilik eğriliği nedeniyle doktora götürdüğümüzde acil skolyoz ameliyatı olması gerektiğini, yoksa iç organlarını birer birer kaybedeceğini söyledi. Günde 15 kilo sarma yaptım, her yere gönderdim ve 23 bin lirayı denkleştirdim. Gelecek ay Ankara'da ameliyat olacak. Tek isteğim onu ayağa kaldırmak. Sosyal medyada sesimizi duyan ve sarma isteyen herkese teşekkür ederim."

Neslihan Akın, oğlu Ayberk'in tedavisini sürdürmek için evde sarma yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

 

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