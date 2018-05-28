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Merkez Bankası'ndan kritik karar!

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Merkez Bankası'ndan kritik karar!
Merkez Bankası yazılı bir açıklama yaptı.
Merkez Bankası'ndan kritik karar! Merkez Bankası'ndan kritik karar! Merkez Bankası'ndan kritik karar!

Yapılan açıklamada "Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır; bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16.50) eşitlenecektir" denildi. Açıklama sonrası 4.65 seviyesinin üstünde olan dolar kuru 4.61'in altına geriledi.

 

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Merkez Bankası politika faizi olarak belirledi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda; 

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitlenecektir.

Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır."

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