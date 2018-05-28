28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:29Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:33Yatsı 22:18
    • 31°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 106.146 2.85
  • Altın: 190,580 -3.29
  • Dolar: 4,5607 -3.13
  • Euro: 5,3190 -3.16

Destici’den seçmenlerine uyarı

»
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, oy kullanırken dikkatli olmaları konusunda seçmenlerini uyardı.
Destici’den seçmenlerine uyarı
Destici’den seçmenlerine uyarı Destici’den seçmenlerine uyarı Destici’den seçmenlerine uyarı

Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Türkiye’nin önünde iki ayaklı bir seçim olduğuna dikkati çeken Destici, “Bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var, bir de milletvekilliği genel seçimleri var. Cumhur İttifakı’nın üç partisinde ortak cumhurbaşkanı adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Diğer seçimlerde de her ne kadar Cumhur İttifakı içinde yer alsak da, orda biliyorsunuz iki amblem var; biri Milliyetçi Hareket Partisi, diğeri AK Parti’nin amblemi. Bizim adaylarımız AK Parti’nin listelerinde olduğu için, milletvekili seçimlerindeki oyumuz AK Parti pusulasına olacak. Bu ayrıntıya özellikle dikkat çekelim. Çünkü bir oyla, üç oyla, beş oyla kazanacağımız bir milletvekilini o şekilde kaybedebiliriz. Cumhur İttifakı içerisinde mührü AK Parti logosuna vuracağız” diye konuştu.

“DARBEDEN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLAMAYACAK”

15 Temmuz darbe girişiminin Türk siyasetini etkilediğini belirten Destici, bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını söyledi. Destici, “Bu hain girişimin ardından bir sistem değişikliği gündeme geldi, biz de bunu destekliyoruz. Yasakların kalkması, Cumhurbaşkanı’nı milletin seçmesi gibi daha demokratik ve özgürlükçü anayasal değişiklikleri her zaman destekleriz” ifadesini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Destici’den seçmenlerine uyarıDestici’den seçmenlerine uyarıBüyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, oy kullanırken dikkatli olmaları konusunda seçmenlerini uyardı.
"ADD darbeci bir zihniyete sahip olduğunu ortaya koymuştur""ADD darbeci bir zihniyete sahip olduğunu ortaya koymuştur"Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ADD'nin 27 Mayıs'la ilgili paylaşımına ilişkin, "ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur." dedi.
Hükümetten çok sert tepki: Büyük saygısızlık!Hükümetten çok sert tepki: Büyük saygısızlık!Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin skandal tweetine "Darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur" diyerek tepki gösterdi.
“Menderes, Zorlu, Polatkan… İslam’ın üç şehidi!“Menderes, Zorlu, Polatkan… İslam’ın üç şehidi!Yazar Tarık Sezai Karatepe, İslam’ın üç şehidi dediği Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı yazdı: "Onlar sevgiyle anılırken, kalemşörleri cellatlarıyla haşrolunacakları Büyük Gün’ü bekliyorlar..."
28 Mayıs 2018 tarihli gazete manşetleri28 Mayıs 2018 tarihli gazete manşetleri28 Mayıs 2018 tarihli gazete manşetleri
Mahir Ünal açıkladı! Ak Parti ve Cumhurbaşkanı son oy oranıMahir Ünal açıkladı! Ak Parti ve Cumhurbaşkanı son oy oranıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, "AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız. Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum." dedi.
  • Soylu’dan muhalefete sert 'Demirtaş' tepkisi28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:45
  • Erdoğan'dan İnce'ye: Hadi gel bu projeyi de durdur28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:30
  • MHP'nin seçim beyannamesine neler var?26 Mayıs 2018 Cumartesi 16:00
  • Muhalefetin ortak vaadi26 Mayıs 2018 Cumartesi 09:00
  • Muharrem İnce TRT'ye fena yakalandı!26 Mayıs 2018 Cumartesi 08:15
  • Muharrem İnce'ye 'yerli otomobil' cevabı26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:27
  • AK Parti’de aday değişikliği26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:27
  • BBP'nin seçim sloganı açıklandı26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:24
  • Aday gösterilmemişti! İlk açıklama geldi26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:23
  • Münbiç için yol haritası belli oldu26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri