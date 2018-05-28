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Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!

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Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!
Adana'da 11 katlı bir apartmanın zemin katına yapılan trafo nedeniyle vatandaşlar hem sesten uyuyamıyor hem de patlama olacak diye korkuyor.
Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor! Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor! Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!

Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi'nde 20 yıl önce bir apartmanın zemin katına trafo yapıldı. Yapıldığı zaman apartman yönetimi tarafından yapımına izin verilen trafoda zaman ilerledikçe çıkan ses nedeniyle ilk 5 kat uyuyamaz hale geldi. Başka illerde trafolarda meydana gelen patlamalar nedeniyle bu kez apartman sakinleri can tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını anlayınca korkuları bir kat daha arttı. Üzerinde 'ölüm tehlikesi' yazısı ve işareti bulunan trafonun kaldırılması için apartman yöneticisi Kemal Karadam, 5 kez TEDAŞ'a başvuru yaptı. Ancak her yaptığı başvuruya "bütçenin yıl başında hazırlandığı yıl ortasında gelen taleplerinin diğer yıllar görüşüldüğü, ayrıca trafo yeri gösterilmesi ve taşınma masraflarının karşılanması halinde trafoyu kaldıracaklarını" belirten cevaplar gönderildi. 

Yönetici Kemal Karadam, TEDAŞ'ın yıllar önce apartmanın altına bir trafo yaptığını belirterek, "Trafodan dolayı 1. ve 2. katta oturan vatandaşlarımız seslerden rahatsız. Aşırı derecede ses yapıyor ve tehlikeli, apartmanın altında patlamaya hazır bir bomba istemiyoruz. Defalarca bilgi ve dilekçe verdik bu trafonun buradan kaldırılması için fakat siz kendi imkanlarınızla kaldıracaksınız bizim bu işlem için ödeneğimiz yok dediler. Nerede görülmüş vatandaş devletin trafosunu nasıl kaldırabilir apartman altından. Biz bir an önce bu trafonun buradan kaldırılıp apartman sakinlerimizin rahata kavuşmasını istiyoruz" dedi. 

Karadam, bu durumdan korktuklarına dikkat çekerek şöyle devam etti: 

"Televizyonlarda izliyoruz bu tarz yerlerde patlamalar oluyor. Zamanında bu apartman yapıldığında bu trafo yapılmış diğer apartmanlarda yokmuş şu anda 5 apartmana elektrik veriyor yani zamanında yapılmış o şekilde de kalmış. Kimse bu işin arkasına düşmemiş eski apartman sakinleri şu anda yok buraya yeni yerleşen arkadaşlarımız bu durumdan rahatsız bir an önce bu trafonun buradan kaldırılmasını istiyorlar." 

"Trafo çalışmaya başlayınca duvarlar sallanıyor" 

Apartmanın 1. katında trafonun üst katında oturan Feyza Ünver ise "3 ayda bir duvarlarımız çatlıyor. Eşim buraları tamir ediyor ama geri eski halini alıyor. Çok kötü gürültü var trafo çalışmaya başlayınca duvarlar sallanıyor ve çatlama yapıyor. Çok korkuyoruz 3 defa satıp gitmek istedik çocuklarımın okulundan dolayı olmadı geri iptal ettik. Çok şikayetçiyim şu an bilseydim asla almazdım burayı satamayız çünkü satarken sıkıntıyı söylemek durumundayız ve o kişi bu şekilde almaz. Bir kişi alacak oldu durumu söyledik 50 bin lira aşağı fiyat verdi. Televizyonda bir patlama izlemiştim bu yüzden daha çok korktuk hatta çocuklarım ağlamaya başladılar 'anne biz ölecek miyiz ölmek istemiyoruz' diye ama yapacak bir şey yok. Defalarca dilekçe verdik kaldırılması için ama kimse bir şey yapmıyor" diye konuştu. 

TEDAŞ ise yıllar içinde yapılan başvurulara bütçenin yıl başında yapıldığını şu an ödenek olmadığını, daha sonraki yıllar değerlendirileceğini ya da yer gösterilmesi ve taşınma masraflarının apartman sakinleri tarafından karşılanması durumunda trafonun kaldırılabileceğini bildirdi. 

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