Borsa coştu! Dolar çakıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta faiz artışı, vadeli döviz satış ihalelerinde tutarların artırılması ve reeskont kredi geri ödemelerinde kur sabitlemesi gibi adımları sonrasında bir hamle daha geldi. Yeni hamle ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, politika faizi olarak belirlendi. Bu sadeleştirme kararı ile dolar ve euro da sert düşüşe geçti.

Haftaya düşüşle başlayan dolar, karar sonrası yüzde 2,40 düşüşle 4,5681 TL'ye, euro ise yüzde 2,46 düşüşle 5,3319'e kadar geriledi.

BORSA YÜZDE 2,81 DEĞER KAZANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,81 artışla 106.100,44 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.900,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,91, holding endeksi de yüzde 2,93 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısını yükselişle tamamlarken, en fazla kazandıran yüzde 6,19 ile spor oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığını ve uygulamaya 1 Haziran 2018'de başlanacağını bildirmesinin ardından 106.251,78 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 106.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

ALTIN DA SERT DÜŞÜYOR



Düşüş sadece dolar ve euro ile sınırlı kalmadı. Altın ve petrol de sert şekilde düşüyor. Gram altın şu sıralar günlük yüzde 2,93 düşüşle 191,38 TL'ye, brent petrol ise yüzde 1,35 düşüşle 75,44 dolara geriledi.



Borsa ise hızla değer kazanıyor. BİST 100 endeksi aynı dakikalarda yüzde 2,74'lük büyük artışla 106 bin puanının tekrar üzerine çıkmış durumda.