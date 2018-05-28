Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı sadeleşme stratejisi için hükümet kanadından ilk yorum geldi.
Kararın olumlu olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nı tüm güçleri ile desteklediklerini söyledi.
Zeybekci şunları söyledi:
"(Merkez Bankası'nın sadeleşme adımı) Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz."
28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
- S-400'lerde hepimizi alarma geçirmesi gereken soruS.Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamleErdoğan'ı destekleme kararı aldıMeteorolojiden son dakika uyarısı!Merkez Bankası kararına hükümetten ilk yorum!Ev sahipleri dikkat! Son 4 günABD'ye yalvardılar! Ülkemize üs kurunRusya'dan gündemi sarsacak iddia!YSK merak edilen rakamı açıkladı! 144 bin kişi...Borsa coştu! Dolar çakıldı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:36 Güneş 05:29 Öğle 13:07 İkindi 17:04 Akşam 20:33 Yatsı 22:18
- 33°C Adana
- 29°C Adıyaman
- 24°C Afyon
- 24°C Ağrı
- 27°C Amasya
- 24°C Ankara
- 27°C Antalya
- 29°C Artvin
- 28°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 105.953 2.67
- Altın: 191,743 -2.70
- Dolar: 4,5885 -2.54
- Euro: 5,3412 -2.76
Merkez Bankası kararına hükümetten ilk yorum!
Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı sadeleşme stratejisi için hükümet kanadından ilk yorum geldi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Merkez Bankası kararına hükümetten ilk yorum!Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı sadeleşme stratejisi için hükümet kanadından ilk yorum geldi. Bakan Zeybekci, "Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz." dedi.
Ev sahipleri dikkat! Son 4 günEmlak Vergisi’nin ilk taksidi 31 Mayıs’a kadar ödenecek. Ev kadınları, emekliler, işsizler, engelliler, gazi ve şehit yakınları vergi ödemeyecek.
Borsa coştu! Dolar çakıldıMerkez Bankası'nın politika faizinde sadeleştirmeye gitme kararı ardından dolar ve euroda düşüş hızlandı.
Planlama tamamlandı! BOEİNG’i Türk yapıyoruzBoeing Uluslararası Başkanı Bertrand Marc Allen, “Türkiye’yi 5 büyük stratejik ortağımızdan biri seçtik. Önümüzdeki 10 yılda 7.6 trilyon dolarlık ekosistemi buradan yöneteceğiz. Boeing’i Türk yapıyoruz” dedi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti!
- Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı
- Kargoyla Kanada'ya göndermek isterken yakalandı
- Devremülk mağduru vatandaşı dolandırmaya kalktılar
- Hintli genç mühendisin acı sonu!
- Eski bakan cinayetinde flaş gelişme
- Akrabalar arasında silahlı çatışma!
- Dev operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi
- O an! Fotoğrafçı saatlerce kendine gelemedi
- Belli oldu! Diriliş ne zaman final yapacak?
- Çenesiz dana görenleri şaşırtıyor!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.