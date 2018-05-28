Şaka gibi seçim vaadi! Ortadoğu’dan dolar yağacakmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Minibüsçüler Esnaf Odası'nda minibüsçülerle buluştu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında Orta Doğu'ya değindi.

"OBİT'İ KURACAĞIZ"

İktidara geldiklerinde 1 yıl içinde Türkiye, İran, Irak ve Suriye (OBİT) Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu projenin hayata geçmesinin ardından Türkiye'ye dolar yağacağını iddia etti.

"TÜRKİYE'YE DOLAR YAĞACAK"

Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu'yu biz inşa edeceğiz. Yollarını, toplu konutlarını, hastanelerini hepsini biz inşa edeceğiz. Kendi derdimizi kendimiz çözemiyor muyuz? Bu ülkelerin hepsinde akrabalarımız var. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz anda Türkiye'ye dünyanın her tarafından dolar yağacak. Orta Doğu'yu biz inşa edeceğiz. Yollarını, toplu konutlarını, hastanelerini hepsini biz inşa edeceğiz. Batının egemen güçlerinin yerine Türkiye kendi aklını kullanmalı. İşin özeti şu: Siyasetin görevi sizin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır. Eğer engelleri kaldırmıyorlarsa onu değiştireceksiniz." diye konuştu.