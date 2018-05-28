İYİ Parti'de kaos! Bir kurucu üye daha istifa etti

Gazeteci Ruhat Mengi, İyi Parti Kurucu Üyeliği ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Gazeteci Ruhat Mengi, İyi Parti Kurucu Üyeliği ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Mengi Twitter'dan yaptıxğı açıklamada, "İyi Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hic yalan söylemediğim sevenlerime,halkima karşi sadakatsizlik olacaktı." dedi.

Mengi istifa kararını milletvekili listeleri açıklanmadan önce aldığını duyurdu.

Mengi'nin paylaşımı şöyle;

İyi Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hiç yalan söylemediğim sevenlerime,halkıma karşı sadakatsizlik olacaktı. Bu karar milletvekili listeleri açıklanmadan da önce verilmişti ve bilenler vardı!

ATTIĞI TWEETİ UNUTTU VE YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ruhat Mengi yazdığı gibi hiç yalan söylemediğini iddia etse de attığı tweeti silmediği için yalan söylediği ortaya çıktı.