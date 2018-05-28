Fransa’nın en zengin 4’üncü insanı olan ve bazı dönemlerde Le Figaro, L’Express, L’Etudiant, Le Maine Libre, Le Couttier de L’Ourst, Le Dauphine Libere gibi önemli gazete ve dergilere sahip olmuş iş adamı ve siyasetçi Serge Dassault 93 yaşında hayatını kaybetti.
Kalp yetmezliği sebebi ile yaşamını yitiren Dassault, 2018 yılında Forbes dergisi tarafından 19 milyar euroluk serveti ile Fransa’nın en zengin 4. insanı ilan edilmişti. Belediye başkanlığı ve senatörlük de yapmış olan Dassault’nun mühendis olduğu ve babasından kalan havacılık endüstrisi şirketini büyüttüğü, daha sonra Fransa’daki önemli basın gruplarına sahip olduğu ve birçoğunu zamanla gazetecilerin “kendisine ifade özgürlüğü” vermediği gerekçesiyle Le Figaro gazetesi dışında diğer basın kuruluşlarını sattığı biliniyor.
28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
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Ünlü medya patronu hayatını kaybetti
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