Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, E-5 karayolunda Avcılar istikametine ilerleyen içi yük dolu bir kamyonetin freni patladı. Beylikdüzü Haramidere mevkiinde freni patlayan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobil ve bir motosiklete çarptı. Hızını alamayan kamyonet, daha sonra bir alışveriş merkezinin giriş kısımına çarparak durabildi. Olası bir faciadan dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
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Freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı
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