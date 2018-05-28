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Akaryakıta ikinci kez zam yansımadı

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Akaryakıta ikinci kez zam yansımadı
Benzin ve motorinde 8 kuruşluk zam ÖTV düzenlemesinden ötürü pompaya yansıtılmadı.
Akaryakıta ikinci kez zam yansımadı Akaryakıta ikinci kez zam yansımadı Akaryakıta ikinci kez zam yansımadı


Akaryakıtta zammın ÖTV’den karşılanmasına yönelik düzenleme ikinci kez uygulandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarında, motorinde 8, benzinde 8 kuruşluk zam olduğunu ve zammın ÖTV’den karşılandığını, pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı.

EPGİS, gazyağında 18 kuruş indirim yapıldığını da bildirdi. 
 

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