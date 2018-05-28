Akaryakıtta zammın ÖTV’den karşılanmasına yönelik düzenleme ikinci kez uygulandı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarında, motorinde 8, benzinde 8 kuruşluk zam olduğunu ve zammın ÖTV’den karşılandığını, pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı.
EPGİS, gazyağında 18 kuruş indirim yapıldığını da bildirdi.
28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
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Akaryakıta ikinci kez zam yansımadı
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Akaryakıta ikinci kez zam yansımadıBenzin ve motorinde 8 kuruşluk zam ÖTV düzenlemesinden ötürü pompaya yansıtılmadı.
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