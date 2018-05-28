28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
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D-100'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı

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D-100'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı
Çorlu D-100 karayolunda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi yoldan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.
D-100'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı D-100'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı D-100'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı


Kaza, akşam 17.00 sıralarında D-100 karayolu Değirmenköy mevkiinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çorlu ve Silivri’deki hastanelere kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 
 

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