29 Mayıs 2018 Salı14 Ramazan 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnce’ye hodri meydan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Show TV-Habertürk TV ortak canlı yayınında Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Erdoğan, Almanya ve Batı'nın tutumuna tepki göstererek 'bir yerlerle nasıl kontak içinde olduğunuzu biliyoruz' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnce’ye hodri meydan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnce’ye hodri meydan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnce’ye hodri meydan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnce’ye hodri meydan

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"MECLİS'TE DE GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM"

Güçlü hükümet diyorsak, o zaman güçlü hükümeti güçlü Meclisle oluşturacaksınız. Buradaki sayı bu bakımdan çok çok önemli. Halkıma özellikle istirhamda bulunuyorum. Eğer güçlü bir cumhurbaşkanı istiyorsanız, güçlü bir Meclise de ihtiyacımız var. Onun için AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı da güçlü kılmanız lazım.

"300'ÜN ÜZERİNDE BİR RAKAMIN YAKALANMASI LAZIM"

Artık cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok artık sadece karaname çıkarabilir. Kararname ile her şeyi çözemiyorsunuz. Güçlü parlamento aritmatiği içinde yasal düzenlemyi çok daha seri yapalım. 300'ün üzerinde  bir rakamı yakalaması lazım.

KAÇ BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK?

Yasal düzenlemede de bu ortaya çıkmıştı. Bu bir olabilir, iki olabilir, daha fazla olabilir. Şu anda hedef burada bir ve ya iki başkan yardımcısı bu işin ilk etabı.

5 BAKANIN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAMASI

Tabii bu biraz da arkadaşlarımızın kendi tercihleri, yani onlar farklı bazı düşünceler içerisinde de olmuş olabilirler ama 'ya siz aday olmayın' diye böyle bir danışıklı dövüş söz konusu değil.

"BAKANLIK SAYISI KESİNLİKLE 20'NİN ALTINDA OLACAK"

Yani kesinlikle bir defa 20'nin altında olacağı malum. Zaten bu işi 25'e falan başbakanlığım döneminde düşürmüştük. Hatırlarsanız, 37-38'di. Biz bunları oraya kadar indirdik. Bunlar hem devletin, hükümetin hakikaten işlevini ciddi manada ağırlaştırıyordu.

Biz bunları buraya indirdikten sonra bir canlanma, hareketlenme geldi. Şimdi de biz başkanlık sisteminde, bir bakanlar ki bu bakanlar 20'nin altında olacak, bu 13 olur, 15 olur, 17 olur böyle bir rakamlar kümesi, bir de bunların yanında bakan yardımcıları olacak.

OFİS SİSTEMİ GELECEK

Bir de ofisler olacak ve bunlar aslında aynı bütün ama renkli. Böyle bir çalışmayla bunların bir kısmı zaten direkt Başkanla, Cumhurbaşkanıyla ilişkili olacak ve Cumhurbaşkanı istediği anda onları delege edeceği istihdam veya işle çok daha aktif hale getirebilecek.

"CUMHUR İTTİFAKI SEÇİM SONRASINDA DA DEVAM EDECEK"

Şimdi Cumhur İttifakı'nı niye kuruyoruz? Şimdiden kuruyoruz ki seçim sonrasında da bu ittifak, inşallah büyük bir gayretle dayanışma içerisinde süreci devam ettirsin.

MUHARREM İNCE'NİN İDDİALARI

Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim.

Muharrem İnce, benim Pensilvanya'ya gittiğimi önce ispat etmesi gerekiyor. Çıkıp açıklamazsa namerttir ya da çekilip gitsin. Kesinlikle böyle bir şey yok.

Şahsımla ilgili yaptığı açıklama, tepeden tırnağa yalandır. İnce öncelikle açıklaması gerekiyor. Amerika'dan seni hangi yetkili aradı? Biz Adalet Bakanlığı olarak, 85 koliyi gönderdik. Bunun yanında iddianameler var. Buna ek olarak yazılı medyanın ek görselleri var. Neyi neyle ispat edeceksin?

Ben niçin Pensilvanya'dan izin alacağım ki? Eğer bunu ispat etmezse Muharrem İnce namerttir. Ben bu tür şeylerde konuştum mu ağır konuşurum. Ben madem ki Pensilvanya'ya gittim, kimle gittim? Bunu ispat etmesi lazım. Böyle hayal meyal şeyler istemem. Çıkıp bunu açıklayacak. Açıklamazsa namerttir.

Veyahut da çekilip gitsin. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Tayyip Erdoğan bir şeyi bir kere söyler. Altında da ezilip büzülmez. Öyle kalkıp sahnede el vurup savurmak, bunlar kabadayılık işi değildir. Onun da dersini almak istiyorsa, onun da yeri bellidir. Bizim yanımızda biraz eğitim alması lazım.

İNCE'NİN "AMERİKALILAR BENİ ARADI" SÖZÜ

Hadi açıkla, kim söyledi, hangi Amerikalı yetkili söyledi? Amerika'nın Adalet Bakanı mı söyledi? Oradan herhangi bir güvenlik yetkilisi mi söyledi? Kim söyledi? Eğer sen Amerika'daki CHP'nin oradaki ofis başındaki adamı söylediyse, bununla söylüyorsan bunu, hepten iflas ettin. Açıkla. İstihbarata mı açıklayacaksın, Adalet Bakanlığı'na mı açıklayacaksan, açıkla, Türkiye'yi karalama. Biz Adalet Bakanlığı olarak, 85 koliyi Sayın Obama döneminde bunlara gönderdik.

MHP İLE ORTAK MİTİNG

Ben aslında arzu ederim. En azından bir iki final mitingi müşterek yapsak, isabetli olur diye düşünürüm ama tabii bu benim yalnız başıma vereceğim bir karar değil. Bu konuda Sayın Bahçeli'nin de olumlu bir yaklaşımı olursa, müşterek bir iki final mitingini, örneğin İstanbul, Ankara gibi yapma durumumuz olabilir. Arkadaşlar görüşüyorlar. Eğer karşı taraftan da olumlu bir cevap gelirse bu adımı da atarız.

ALMANYA'DAKİ HDP MİTİNGİ

Gerçekten Avrupa, bazı ülkeler dışında bir akıl tutulması geçiriyor. Hele hele Almanya, bu kadar güzel şeyler kendileriyle konuşuyoruz, ediyoruz vesaire... Başka şeyler konuşuyorlar ama bakıyorsunuz yine bu terör örgütlerine, başta PKK olmak üzere, FETÖ olmak üzere kapılarını açıyorlar.

"BİR YERLERLE NASIL BİR KONTAK İÇERİSİNDE OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"

Bütün bunların hepsinin altında yatan gerekçe şu, bana göre. Güya bunlar 'Böyle yaparsak Türkiye'yi köşeye sıkıştırırız.' Yahu sıkıştıramayacaksınız. Darbe yapıldı, ne oldu? Ne elde ettiniz? Biz, bir yerlerle nasıl bir kontak içerisinde olduğunuzu biliyoruz ama bunu size söylediğimiz zaman da rahatsız oluyorsunuz.

CHP'NİN ÜCRETSİZ EĞİTİM VAADİNE YANIT

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin "ücretsiz eğitim" vaadine yanıt verirken ilginç anlar yaşandı.

Erdoğan'ın, "bugün konuşuyor, 'eğitim ücretsiz olacak' diyor. İzlediniz mi? Şu anda eğitim-öğretim ücretli mi?" sorusuna sunucu Veyis Ateş "sadece üniversite harçları var, o kadar" yanıtını verdi.

"ÜNİVERSİTE HARCI YOK, HARÇLAR KALKTI"

Erdoğan ise bu yanıt karşısında "üniversite harcı yok, harç març kalktı" dedi. Ateş ise kolejleri kast ettiğini söyledi.

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