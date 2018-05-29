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Gürsel Tekin'in yalanı elinde patladı

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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Suriyeli ve Afgan mültecilere 150 bin kimlik kartı dağıtılacağı yönündeki iddiaları yalan çıktı.
Gürsel Tekin'in yalanı elinde patladı
Gürsel Tekin'in yalanı elinde patladı Gürsel Tekin'in yalanı elinde patladı Gürsel Tekin'in yalanı elinde patladı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Twitter hesabından bir video paylaşarak, "Bu görüntüler, Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde çekildi. 150 bin Suriyeli ve Afgan'a ait yeni kimlik kartları gelmiş. Gaziosmanpaşa’ya 150 bin kimlik kartı geliyorsa, gerisini siz düşünün!" değerlendirmesini yapmıştı.

BAKAN'DAN JET YANIT!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Gürsel Tekin'in Suriyeli ve Afgan mültecilere 150 bin kimlik kartı dağıtılacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

'GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  Gürsel Tekin'in Twitter hesabından paylaştığı görsele yer vererek, iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK'

Soylu, "Siyaseti yalan ve kirlilik üzerine kurmuş anlayışın temsilcisi Gürsel Tekin! Seçimi ifsad etmek için kendi sosyal medya hesabından paylaştığı yalanla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

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