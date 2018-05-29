Erdoğan'dan Akar ve Fidan yorumu

Canlı yayında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın da kabinede yer alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, şu anda böyle bir düşüncenin olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk TV-Show TV ortak canlı yayınında soruları yanıtladı.

AKAR VE FİDAN'IN KABİNEDE YER ALACAĞI İDDİASINI İLK KEZ DUYDUM

Veyis Ateş'in, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da kabinede yer alabileceği" iddialarını hatırlatması üzerine Erdoğan, bu iddiayı ilk kez duyduğunu, şu anda böyle bir düşüncenin söz konusu olmadığını söyledi.

Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Şu anda böyle bir düşünce söz konusu değil ama dünyada özellikle başkanlık sisteminin uygulandığı yerlerde, Genelkurmay Başkanları olsun, Milli İstihbarat Teşkilatları olsun çok büyük önem ifade ederler. Tabii ki şimdi bizim dönemimizde de bu birimler bu önemlerini koruyacaklar ama bunlar hangi sorumlulukları üstlenerek bunu koruyacaklar, şu anda yapılan çalışmalarla onların içeriğini de dolduruyoruz.