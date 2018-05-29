Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemin ismini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerinin ardından, yeni dönemin isminin 'büyük ustalık' dönemi olduğunu açıkladı.

Habertürk TV canlı yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin "projeleri durduracağız, çünkü para yok" sözüne işaret ederek, "bunlar bu işten anlamaz, bu projeleri milli bütçeyle yapmıyoruz, bunlar daha çırak bile değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan yeni dönemin adını ise "büyük ustalık" dönemi olarak açıkladı.

O projeleri biz milli bütçeyle yapmadık ki, kaynakların çeşitlendirilmesi yöntemiyle biz bu adımları attık. Ve bunların birçoğu zaten milli bütçeyle değildir.

YENİ DÖNEM: BÜYÜK USTALIK DÖNEMİ

Bunlar bu işi bilmez, bunlar daha çırak bile değil. Biz çıraklık dönemimizi, kalfalığı geride bıraktık.

Şu anda ustalık dönemini yaşıyoruz, inşallah "büyük ustalık" dönemine geçeceğiz.