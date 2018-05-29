29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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50 bin memur alınacak

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50 bin memur alınacak
Kamuya; 25 bin 635’i personel, 16 bini polis ve 7 bini mahalle bekçisi olmak üzere yaklaşık 50 bin kişi alınacak. Yeni personel alımıyla ilgili ilanlara çıkıldı. Başvurmak için zaman az, fırsatı kaçırmayın.
50 bin memur alınacak 50 bin memur alınacak 50 bin memur alınacak

3.5 milyona yaklaşan işsiz sayısını azaltabilmek için başlatılan istihdam seferberliği kapsamında bir taraftan özel sektör diğer taraftan da kamu, sürekli personel alımı ilanı yayınlıyor. Son açıklamalara ve yayınlanan ilana göre devletin bir kaç ay içinde alacağı toplam personel sayısı, 48 bin 635’i buluyor. Bunların içinde polis ve bekçi alımları da var.

Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) internet sayfasında yer alan bilgilere göre; başta bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler, Diyanet, Spor Entitüsü ve Botaş olmak üzere çok sayıda kurum, alacağı personel sayısını ve şartları açıkladı. En fazla alımı, 14 bin 910 kişi ile Adalet Bakanlığı yapacak. İlanların detayları dpb.gov.tr adresinden takip edilebilir. 

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