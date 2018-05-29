29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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Bahçeli'den 'son hafta' kararı!

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MHP’nin propaganda takvimi netleşmeye başladı.
Bahçeli'den 'son hafta' kararı!
Bahçeli'den 'son hafta' kararı! Bahçeli'den 'son hafta' kararı! Bahçeli'den 'son hafta' kararı!

5 il merkezinde toplam 31 ilin teşkilatıyla buluşacak olan MHP lideri Devlet Bahçeli, toplantıların ilkini 6 Haziran’da Sivas’ta yapılacak. Bahçeli, Ramazan Bayramı’ndan sonra, seçime bir hafta kala da meydanlara inecek.

Cumhur İttifakı’yla seçimlere girecek olan MHP’nin propaganda takvimi netleşmeye başladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli ramazan ayı boyunca miting yerine kapalı salon toplantılarını tercih edecek. “24 Haziran yeni bir doğuş, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, neden, nasıl?” temalı bölge istişare toplantılarında, 5 il merkezinde toplam 31 ilin teşkilatıyla buluşacak. Toplantıların ilki 6 Haziran’da Sivas’ta yapılacak.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Bahçeli Ramazan Bayramı’ndan sonra, seçime bir hafta kala da meydanlara inecek. Program henüz belli olmazken, seçime kadar kalan süre dikkate alınarak mitinglerin 7-8 ili kapsaması bekleniyor. 

 

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