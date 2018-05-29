Devlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlar

Konut hesabının cazibesi arttı. Bankada birikim yapıp ilk evini alanlara devlet katkısı yükseldi. 5 yılda 80 bin lira biriktirene, 20 bin lira verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da başlatılan 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulaması son düzenlemeyle daha cazip hale geldi. Devlet katkısında üst limit arttı. 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktiren, ev alırken devletten de 20 bin lira karşılıksız para alabilecek. 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı'uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunurken, eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, uygulamada 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara ödeme miktarının en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlanacak. Bu destek, en fazla 20 bin lira olacak. Bu oran her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılacak. Sistemde 3 ve 4 yıl kalanların alacakları katkı payı miktarları için ise yönetmelik bekleniyor. Hazırlanacak yönetmelikle bu oran ve tutarlar belli olacak.



İLK ÖDEME 2019'DA

Devlet desteği üst oranının yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılması dikkate alındığında, uygulamadan en kârlı çıkanlar sistemde 5 yıl süreyle kalanlar olacak. 5 yılda 80 bin lira birikim yapan, ilk evini aldığında 20 bin lira devlet katkısı alabilecek. Uygulama 2016'da başladı. Bu tarihte hesap açanlar, 2019'da ev alırsa devlet katkısını alabilecek. Yani ilk devlet katkısı 2019'da ödenecek.



ÇEYİZ KATKISI 7 BİN 500 TL

Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliğini yapanlara devlet katkısı verilmesini içeren uygulamanın da cazibesi arttı. Devlet desteğinin üst oranı yüzde 20'den 25'e, azami tutarı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Sistemde 5 yıl kalan ve düzenli ödeme yapanlar en yüksek oran olan 7 bin 500 liralık devlet katkısını alma hakkını kazanabilecek. 30 bin lira biriktiren 7 bin 500 lira devlet katkısı alabilecek. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Sistemde 3 veya 4 yıl kalanlara ödenecek devlet katkısı miktarları hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek. 2 yılı dolduran uygulamada, ilk ödeme 2019'da yapılacak. Çeyiz hesabında çiftlerin devlet katkısını alabilmeleri için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde evlilik cüzdanı ve ilk evlilikleri olduğuna dair belge ile bankaya başvurmaları gerekiyor..

