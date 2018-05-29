Kamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna son

Cumhurbaşkanın yemin edip göreve başlaması ile birlikte, arka arkaya yayınlanacak kararnamelerle kamuda büyük bir dönüşüm başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin tam anlamıyla devreye gireceği 24 Haziran seçimleri sonrası için yasal hazırlıklarını bitiren AK Parti yönetimi, özellikle ‘Yürütmenin’ yeniden yapılandırılmasını öngören tüm kararnameleri hazırladı. Cumhurbaşkanın yemin edip göreve başlaması ile birlikte, arka arkaya yayınlanacak kararnamelerle kamuda büyük bir dönüşüm başlayacak. Cumhurbaşkanının başkanlığındaki 14 bakanlık daha ‘butik’ bir şekilde teşkilatlanacak. Bakanların seçim bölgesi olmayacağından, tüm kabine ‘Hizmet ve icraata’ odaklanacak.

KAMUDA SADELEŞTİRME

Yeni sistemde, kamu idarelerinin görev dağılımları yeniden yapılacak. Hizmet sunumunda mükerrerlikler önlenecek. Kamuda tüm bürokrasinin sorumlu olduğu alandaki görev ve yetkisinin sınırları net olarak çizilecek. Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıklar arasındaki koordinasyonun sağlanmasına dair mekanizmalar kurulacak. Kamu yönetiminde sade bir yapı tesis edilecek. İşlevsel, görev çatışma ve çakışmalarından arınmış, güçlü ve hızlı karar alınmasını sağlayacak bir kamu yönetimi çatısı kurulacak. Bu kapsamda, Başbakan’la birlikte 27 olan bakanlık sayısı 14’e düşürülecek.

HANTAL YAPI BİTİYOR

Bakanlık sayısının azaltılmasına bağlı olarak, işlevi kalmamış bazı kurumların kapısına da kilit vurulacak. Bunların arasında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, merkez valiliği gibi birimler bulunuyor. Kapatılacak kurumları değerlendiren AK Parti kurmayları “Bugün Türkiye’de tarım reformu diye bir şey yok artık, yapılmış çoktan bitmiş. Ama genel müdürlüğü duruyor. Bu ve buna benzer çok sayıda yapılanma var. Hantal yapı dediğimiz şey de bu zaten. Adı olan ama yapacak işi olmayan kurumlarımız var” görüşünü dile getirdi. Ayrıca şu anda başbakan yardımcılıklarına bağlı olan TİKA, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar Dışişleri Bakanlığı bünyesine alınacak.

BAŞKAN YARDIMCILARI

Yeni sistemde, cumhurbaşkanı yardımcıları da kabine ile koordineli çalışacak. Üç veya dört cumhurbaşkanı yardımcısı ayrı görev alanları altında yapılandırılacak. Yardımcılar, ‘Güvenlik, ekonomi, sosyal konular ve dış politika’ alanlarında görev yapacak. Bazı bakanlıklar ve başbakan yardımcılıklarına bağlı kurumlardan büyük bölümü de cumhurbaşkanlığı yardımcılarına bağlanacak.

UYUMSUZLAR GİDECEK

Yeni sistemle yürütmede karar alma süreçlerindeki çok başlılık ortadan kalkacak. Bürokraside, yetki ve görev çatışmasına yol açan tüm yapılanmaya son verilecek. Bakan yardımcılığı ve müsteşarlıklar birleştirilerek ‘Siyasi müsteşarlık’ şeklinde görev yapacak. Yöneticilerde performansa dayalı görev değişiklikleri gündeme gelecek. Hükûmete ayak uyduramayan bürokrat tek imza ile gidecek. 500 civarında bürokrat kadrosuna yapılacak atamalar veya görevden almalarda Cumhurbaşkanı onayı yeterli olacak. Bu bürokratlar Genel Müdür ve üstü statüde görev yapanlardan oluşacak. Böylelikle vali, kaymakam, büyükelçi ve genel müdürler daha etkin, verimli ve performansa dayalı olarak görev yapacak.

BANKAMATİK MEMURLUĞUNA SON

‘Bürokrat havuzu’ olarak bilinen ve görevden alınan bürokratların yasal zorunluluklar nedeniyle, hiçbir iş yapmadan ‘Müşavir’ adı altında istihdam edilmesini öngören kadrolar yeniden tanımlanacak. Böylelikle, kamuoyunda ‘bankamatik memurluğu’ olarak bilinen uygulamalara son verilecek. Şu anda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndan kaynaklanan mecburiyetler sebebiyle kamuda 3 bin civarında ‘bankamatik’ memurunun olduğu belirtiliyor.