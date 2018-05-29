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Türkiye kendi üretecek! Milyarlarca TL kazanacak

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Ankara'da yapımına başlanan Türkiye’nin ilk aşı üretim tesisi 2019’da tamamlanacak. 2019’da başlayacak üretim sayesinde Türkiye tüm aşılarını artık kendisi üretebilecek.
Türkiye kendi üretecek! Milyarlarca TL kazanacak
Türkiye kendi üretecek! Milyarlarca TL kazanacak Türkiye kendi üretecek! Milyarlarca TL kazanacak Türkiye kendi üretecek! Milyarlarca TL kazanacak

Türkiye aşıda dışa bağımlılıktan kurtuluyor. 2019’dan itibaren tüm aşıların ortak maddesi olan antijen üretimine başlanacak. Vücuda girdiğinde bağışıklık sisteminin “antikor” üretmesini sağlayan molekülerden oluşan antijenin yerli imkanlarla üretilmesiyle birlikte, difteriden tetanosa, hepatit kızamığa kadar birçok hastalığa karşı yerli aşı kullanılacak. Böylece aşı ithalatı için ödenen yıllık bir milyar TL’lik kaynak Türkiye’de kalacak. Sağlık bakanlığı Türkiye’de üretilmesi şartıyla alım garantisi verdiği aşılar için 2015’te ihale çıkmış, Turk İlaç ve Serum Sanayii A.Ş. yüklenici firma olarak ihaleyi kazanmıştı.

SON ÇEYREKTE BAŞLAYACAK  

31 Temmuz 2015’te Bakanlık ve firma arasında imzalanan sözleşme üzerine firma hemen harekete geçerek Ankara Akyurt’ta antijen üretim tesisi ve aşı dolum tesisi kurulum çalışmalarını başlattı. 2018 sonunda aşı dolum tesisini tamamlayacak şirket, 2019’da ise antijen tesisinin yapımını tamamlayarak 2019’da üretime geçecek. Aşının ana maddesini oluşturan yerli antijenlerle Türkiye’nin ilk yerli aşıları da 2019’un son çeyreğinde üretilmeye başlanacak. Türkiye’nin yerli antijenle üretilen ilk yerli aşıları yetişkin tip difteri ve tetanos aşısı olacak.

HEPATİT A İHALESİ YAPILACAK

Aşının hammaddesi olan antijenin üretilmesi diğer aşılardaki dışa bağımlılığı da sona erdirecek.  Sağlık Bakanlığı Hepatit A aşısının Türkiye’de üretilmesi şartıyla alım garantisi vererek temmuzda ihaleye çıkacak. İhaleyi kazananfirma, Hepatit A aşısı üretimi için tesis kuracak.

İHRACATÇI ÜLKE HALİNE GELİNECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti’nin ‘24 Haziran 2018 Genel Seçim Beyannamesi’nde de yerli üretim aşıya önemli bir yer verildi.  Beyannamede “Yerli aşı alanında yapılacak yatırımlarla Türkiye, aşı ithal eden ülke konumundan aşı ihraç eden ülke konumuna getirilecek" denildi.

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