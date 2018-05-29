Bakandan emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu emeklilerin maaşları ve ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini duyurdu. Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesi 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ikramiyeleri de 8 Haziran'da ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşmalarından satır başları;

SSK Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız, SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiyeödememiz olacak.



Haziran'ın ilk haftasında ödemeye yapacağımızı ifade etmiştik. 15 - 17 Haziran tarihleri arasında Ramazan bayramımız.

BİR ÖNCEKİ HAFTA YAPMAYA KARAR VERDİK



Bayram öncesinde vatandaşlarımızı daha da rahatlatmak adına, hem emekli maaşlarımızın ödemelerini hem ikramiyelerimiz de bir önceki hafta yapmaya karar verdik.

TARİHLER BELLİ OLDU

Bağkur ve emekli sandığı, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz.

Emekli sandığı ayın 1 - 5 arasında, SSK Bağkur emekli maaşlarımızı da 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız.