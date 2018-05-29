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Karamollaoğlu'ndan özelleştirme tepkisi: Fabrikalar AVM oldu

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Saadet'in Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, Hükümet'in ekonomi politikalarını eleştirdi: "90 yıldır yapılan fabrikaların yüzde 90’ı 60 milyara satıldı. Yerine ise AVM, park yapıldı. Bunları 60'a değil 600 milyara bile yeniden kuramazsınız."
Karamollaoğlu'ndan özelleştirme tepkisi: Fabrikalar AVM oldu
Karamollaoğlu'ndan özelleştirme tepkisi: Fabrikalar AVM oldu Karamollaoğlu'ndan özelleştirme tepkisi: Fabrikalar AVM oldu Karamollaoğlu'ndan özelleştirme tepkisi: Fabrikalar AVM oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Genel Merkez Kadın Kolları’nın Holiday InnHotel’de düzenlediği “Kadına Değer, Türkiye’ye Huzur” programında konuştu. Kadının İslam’daki ve toplumdaki önemine dikkat çeken Karamollaoğlu, ülke ve dünya gündemine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Kadınların ülke meselelerinde önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, ancak ülke problemlerinin toplumun her kesimini ilgilendirdiğini ifade etti.

Vatandaşın geleceğinin ipotek altına alındığına vurgu yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 90 yıldır yapılan fabrikaların satıldığını belirterek, “Yerine ise AVM, park yapıldı. AVM’ler ülkeyi güçlendiren yatırımlar değil. Bütün özelleştirmelerde devletin eline geçen toplam para 67 milyar dolar. Yeniden fabrikaları kurmak isteseniz 60 milyar dolar değil, 600 milyar dolar harcasınız da o fabrikaları kuramazsınız” dedi.

HATAYI GÖRÜYORLAR, ÇÖZÜME YANAŞMIYORLAR
Türkiye’de problemlerin azalacağına her geçen gün arttığına vurgu yapan Temel Karamollaoğlu, problemleri görmeden problemleri çözmenin imkânsız olduğunu kaydederek, “Aynı hastalığa benzer, önce teşhis sonra tedavi mümkün olabilir ancak. Bugünkü iktidarın en büyük problemi ise özellikle hataları görüyorlar ama çözüme yanaşmıyorlar. Hatayı gördükleri şuradan belli oluyor; ‘Şehirlerimize ihanet ettik’ diyorlar. Peki düzeltmek için ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey” dedi.

KADIN, TOPLUMUN EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR
Ülkenin bütün problemlerinin kadınları doğrudan doğruya ilgilendirdiğine vurgu yapan Temel Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

Kadınların ilk olarak anne olarak bir katkısı var topluma, sonra eş olarak katkısı ve faydası var, sonra ise fert olarak bir katkısı var. Onun için kadın toplumun en önemli parçasıdır. Medeniyetimizde kadının yeri her zaman ayrıdır. Bizim medeniyetimizde bundan 1400 yıl önce kadına mülkiyet hakkı verilmişken Batı’da ancak 1800’li yıllarda kadınlara bu hak tanındı. Batı zaman içinde kadının insan olduğunu, bir varlık olduğunu, bir değerinin olduğunu, toplumda bir yerinin olduğunu, mülkiyet hakkının olduğunu ancak anlayabildi.

EN BÜYÜK PROBLEM EĞİTİM!
Yapılan araştırmalara göre kadının karşılaştığı en büyük problemlerin başında eğitimin geldiğini kaydeden Karamollaoğlu, “Eğitimden sonra ise geçim sıkıntısı geliyor. Belki eş, baba eve para getiriyor ama yetmediğinde en büyük sıkıntıyı kadın çekiyor yine. Evdeki kavgalar bazen doğrudan doğruya geçim sıkıntısından kaynaklanıyor. Üçüncü önemli sıkıntı ise adalet. Anneler, yarın toplamda doğacak problemlerden kendi çocuklarının sıkıntı çekeceği endişesi yaşıyor” diye konuştu.

60 MİLYARA SATILDI, 600 MİLYARA TEKRAR YAPILAMAZ!
Ekonomide vatandaşın geleceğinin ipotek altına alındığına vurgu yapan Karamollaoğlu, “Borca dayalı bir ekonomi sistemi sürdürülüyor. 90 yıldır yapılan fabrikaların yüzde 90’ı satıldı. Petro-kimya, demir-çelik fabrikaları dışındaki bütün fabrikalarımız satıldı, yıkıldı. Yerine ise AVM, park yapıldı. AVM’ler ülkeyi güçlendiren yatırımlar değil.

Bütün özelleştirmelerde devletin eline geçen toplam para 67 milyar dolar. Bunun 7 milyar doları AK Parti öncesi hükümetler döneminde, geri kalan 60 milyarı ise AK Parti döneminde. Yeniden fabrikaları kurmak isteseniz de 60 milyar dolar değil, 600 milyar dolar harcasınız da o fabrikaları kuramazsınız. On binlerce, yüz binlerce vatandaş işsiz kaldı. Ama hükümetin umurunda bile değil” dedi.

“TOPLUM, KADININ ELİNDE ŞEKİLLENİR”
Programın açılış konuşmasını gerçekleşen Saadet Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ebru Asiltürk, toplumun yarısını kadının oluşturduğunu, diğer yarısını ise doğurduğunu söyleyerek, “Topluma istikamet verenleri, onları yetiştiren de annedir, kadındır. Doğal olarak toplum, kadının elinde şekillenir. Bu yüzden hiç kimse kadının etki gücünü görmezden gelemez” dedi.

ASİLTÜRK: TOPLUM KADININ ELİNDE ŞEKİLLENİR
Programın açılış konuşmasını gerçekleşen Saadet Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ebru Asiltürk, toplumun yarısını kadının oluşturduğunu, diğer yarısını ise doğurduğunu söyleyerek, “Topluma istikamet verenleri, onları yetiştiren de annedir, kadındır. Doğal olarak toplum, kadının elinde şekillenir. Bu yüzden hiç kimse kadının etki gücünü görmezden gelemez. Çalışan, üreten, vatanına, milletine katkı sağlayan kadınlar olarak siyasette de belirleyici olmak durumundayız. İyinin, doğrunun, faydalının, hak ve adaletin hakim olacağı özlenen Türkiye’yi kurmak için bugünkü iktidarı değiştirecek gücümüz var” dedi.

 

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