29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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Çay üreticisinin yüzü fiyat artışıyla güldü

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Çay üreticisinin yüzü fiyat artışıyla güldü
Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin üreticinin gelir kapısı olan yaş çay, birinci sürgün döneminde istenilen verimi ile üreticiyi sevindirdi.
Çay üreticisinin yüzü fiyat artışıyla güldü Çay üreticisinin yüzü fiyat artışıyla güldü Çay üreticisinin yüzü fiyat artışıyla güldü

Doğu Karadeniz'de sabahın erken saatlerinde çay bahçelerine giden  üreticiler, yanlarından ayırmadıkları çay makaslarıyla yeni sezonun ilk  sürgününde son hasatlarını yapmaya devam ediyor.

 
Yöre insanının yanı sıra çevre illerden ve Gürcistan'dan gelen  işçilerin de çalıştığı hasat döneminde toplanan yaş çaylar, verilen kotalar  doğrultusunda ÇAYKUR veya özel sektörde hizmet veren çay fabrikalarına satılıyor.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, ramazan  ayında çay alımlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını, son günlerde günlük 2  bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini söyledi.
 
Mayıs ayında başlayan alım işlemlerinin büyük oranda bittiğine işaret  eden Alim, "Bu yıl ilk kez doğudan batıya yaş çay aynı anda geldi. Yani geçmişte  Artvin'in Borçka ilçesinden ilk yaş çay alımı yapılırken bu yıl ilk kez Rize'nin  Kalkandere ilçesinden de alım yapıldı. 1 Mayıs itibarıyla bütün üreticiler hasat  işlemlerine başladı ve bugüne kadar yaş çay alım kampanyası büyük oranda  bitirildi." dedi.
 
"206 bin 850 ton yaş çay alımı yapıldı"
 
Alim, verimin bu sürgün döneminde yüksek olduğuna dikkati çekerek,  şöyle devam etti:
 
"Bugüne kadar 206 bin 850 ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Birinci  sürgünün 210 ile 215 bin ton arasında olacağını tahmin ediyoruz. Organik çayda 10  bin ton, beyaz çayda ise 104 kilogram çay alımı yaptık. Normal bütçemize uygun  bir süreci yakaladık. Yaptığımız değerlendirmelerde rekoltenin, verimin yüksek  olduğunu gördük. Yaş çay kilogramına ise yüzde 16 gibi bir zam verildi. Üretici  bu anlamda memnun oldu."
 
"Önemli olan üreticinin kendi çayını kendinin toplaması"
 
Üreticinin çay bahçesinde hasadı kendisinin yapmasının önemli olduğunu  vurgulayan Alim, bunun verimi direkt olarak etkilediğini söyledi.
 
Alim, çayın dikkatsiz toplanmasının ikinci sürgün döneminde verimi  düşürdüğüne değinerek, "Üretici kendisi toplayıp satsa çok daha iyi olacak.  Yabancı işçilere toplattırıyoruz. Gürcü işçiler maalesef ürünü biraz dikkatsiz  topladığı için ikinci sürgünde ürünün verimi düşüyor. Derinden çay topluyorlar ve  yabancı işçinin günlük yevmiyesi 150 lira. Maalesef üreticilerimiz kendileri çok  fazla toplamıyorlar." ifadelerini kullandı.
 
Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'de 40 dönümlük arazisinde günübirlik  işçilerle çay hasadı yapan Nusret Çepnioğlu da birinci sürgünde istedikleri  verimi aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
 
"Çay bahçelerimin tamamını yarıcı olarak dediğimiz günlük işçilere  veriyorum. Çay bahçesinde hasatla ilgili bir şeye karışmıyorum. Bütün işleri  tamamen işçiler yapıyor ve toplanan çayın gelirinin yarısını onlar, yarısını da  ben alıyorum. Bana göre Türkiye'de çay tarımı çok önemli. Birinci sürgünde çok  şükür istediğimiz verimi aldık."
 
Çay hasadında çalışanlardan Ramazan Çepni ise gün doğmadan başlayan  çay toplama çalışmasında ramazan olmasına rağmen sorun yaşamadıklarını ifade  etti.
 
Çayın, bölge ve kendileri için nimet olduğunu vurgulayan Çepni,  "Devletimiz ne veriyorsa şükrediyoruz. Devlet bu sene güzel bir para verdi. Şu  anda birinci sürgünün son zamanları. Bundan sonra ikinci sürgünümüz ve üçüncüsü  var. Çay bizim için veli nimet. Topluyorsun kantara koyuyorsun ve paranı  alıyorsun." dedi.

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Çay üreticisinin yüzü fiyat artışıyla güldüÇay üreticisinin yüzü fiyat artışıyla güldüRize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin üreticinin gelir kapısı olan yaş çay, birinci sürgün döneminde istenilen verimi ile üreticiyi sevindirdi.
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