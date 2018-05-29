29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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Uçan otomobilin satış tarihi belli oldu!

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Uçan otomobilin satış tarihi belli oldu!
Hollanda merkezki PAL-V'nin 15 yıldır üzerinde çalıştığı uçan arabanın CNBC tarafından tanıtımı yapıldı. 2019 yılında satışa sunulacağı kesinleşen PAL-V markalı uçan arabanın, CNBC tarafından yayınlanan son reklam filminde görüntülendi.
Uçan otomobilin satış tarihi belli oldu! Uçan otomobilin satış tarihi belli oldu! Uçan otomobilin satış tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz aylarda ilk bilgisi verilen uçan otomobil ile ilgili yeni bir haber geldi. Dünyanın ilk uçan otomobili olarak tasarlanan ve Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan PAL-V için CNBC tarafından reklam filmi yayınlandı.Hollanda merkezli PAL-V'nin 15 yıldır üzerinde çalıştığı uçan arabanın 2019 yılında satışa sunulması bekleniyor.

Peki uçan otomobilin özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak? 

CNBC ortaklığı ile yayınlanan reklam filmine göre otomobil saatte 160 km hıza çıkabiliyor.  Azami 3.350 metre yükseklikten yolculuk imkanı sunuyor. Ayrıca tek seferde 563 km yol gidebiliyor. İki kişilik olan  bu otomobil son derece fonksiyonel özelliklere sahip olduğu açıklandı. 

Fiyat olarak 621.500 dolarlık bir maliyete sahip olan aracın ilk alıcısına ulaşması için 2019 yılının gelmesi bekleniyor. 

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Uçan otomobilin satış tarihi belli oldu!Uçan otomobilin satış tarihi belli oldu!Hollanda merkezki PAL-V'nin 15 yıldır üzerinde çalıştığı uçan arabanın CNBC tarafından tanıtımı yapıldı. 2019 yılında satışa sunulacağı kesinleşen PAL-V markalı uçan arabanın, CNBC tarafından yayınlanan son reklam filminde görüntülendi.
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